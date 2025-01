Elon Musk wil eigenaar worden van een van de grootste clubs ter wereld

Elon Musk heeft interesse in het overnemen van Liverpool, zo vertelt zijn vader Errol Musk dinsdag bij Times Radio. De steenrijke eigenaar van X (voorheen Twitter), Tesla en SpaceX voelt een persoonlijke band met the Reds.

Liverpool is momenteel in handen van de Fenway Sports Group, een Amerikaanse multinational die onder andere ook bezit heeft over de Boston Red Sox, de honkbalploeg.

De FSG heeft nooit te kennen gegeven dat het een verkoop van de Engelse topclub overweegt, maar ondanks dat werd de vader van Musk live op de radio gevraagd of zijn zoon het aanschaffen van Liverpool zou overwegen.

Errol reageert in eerste instantie grappend. "Ik kan daar niet op reageren, dan verhogen ze de prijs", lacht de vader, die dan iets serieuzer op de vraagstelling ingaat. Afgelopen mei werd de waarde van Liverpool geschat op 4,8 miljard euro.

Om eigenaar te worden van Twitter, het platform dat Musk later omdoopte tot X, betaalde de veelbesproken ondernemer ongeveer 42,5 miljard euro. Toch is het aanschaffen van Liverpool wel degelijk een droom voor Musk.

"Hij wil dat graag, tuurlijk. Iedereen zou dat wel willen, ik ook! Maar dat betekent niet dat hij het gaat doen", aldus Errol Musk, die duidde dat de familie een warme band heeft met de club die sinds dit seizoen onder leiding staat van Arne Slot.

"Zijn oma is geboren in Liverpool en we hebben familie daar. Dus we voelen ons verbonden met de club, weet je."