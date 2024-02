Elftal van de Week: Wereldkampioen schittert in de Keuken Kampioen Divisie

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een elftal van de week samen met de spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag en maandag werd speelronde 24 van het seizoen afgewerkt.

Deze week is Gerónimo Rulli de sluitpost van het Elftal van de Week. Toen de wereldkampioen vorig jaar op 6 januari de transfer naar Ajax maakte, had hij het zich vast niet in kunnen beelden dat hij dik een jaar later op Sportpark Zoudenbalch zou keepen.

Rulli maakte er echter het beste van. De ervaren doelman coachte zijn defensie continu en was met zes reddingen belangrijk voor de overwinning van Jong Ajax op Jong Utrecht (0-1). De Argentijn speelde zijn eerste minuten na een langdurige schouderblessure en was na afloop vooral blij eindelijk weer een wedstrijd te hebben gespeeld.

Op het middenveld is er een plek ingeruimd voor VVV Venlo-middenvelder Thijme Verheijen. De twintigjarige middenvelder was met twee doelpunten van grote waarde voor VVV in de thuiswedstrijd tegen Jong PSV, die met 3-2 werd gewonnen.

De spelverdeler maakte in deze wedstrijd evenveel goals als in zijn vorige 33 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, voltooide 100 procent van zijn ingezette dribbels (4/4) en won 72 procent van zijn duels (8/11) tegen de beloften van PSV.

Aan de rechterkant van het middenveld is er een plekje voor Kürsad Sürmeli. De middenvelder van ADO Den Haag scoorde vrijdagavond al vroeg in het duel met een wonderschone vrije trap en gaf daarmee zijn ploeg de leiding in het duel tegen TOP Oss dat uiteindelijk met 1-3 werd gewonnen.

Het was de eerste ADO-speler die scoorde vanuit een directe vrije trap sinds Titouan Thomas in maart 2023. Daarnaast was Sürmeli vrijdagavond heel belangrijk voor het aanvalsspel van de Hagenezen. Hij voltooide namelijk zestien passes diep op de vijandige helft.

Het middenveld wordt gecomplementeerd door Bryan Smeets. Voor de derde keer op rij is de spelmaker van MVV Maastricht geposteerd in het Elftal van de Week. Hij steekt in een goede vorm en liet dat vrijdag opnieuw blijken tegen Telstar (6-1), toen hij voor het eerst in tien jaar betrokken was bij drie doelpunten in een wedstrijd. (twee doelpunten, een assist). In de laatste drie Keuken Kampioen Divisie duels was Smeets bij zeven doelpunten betrokken (vijf goals, twee assists).

Elftal van de Week:

Gerónimo Rulli (Jong Ajax), Jeffry Fortes (De Graafschap), Özgür Aktas (MVV Maastricht), Lucas Beerten (Roda JC Kerkrade), Lorenzo Burnet (FC Emmen), Kürsad Sürmeli (ADO Den Haag), Bryan Smeets (MVV Maastricht), Thijme Verheijen (VVV-Venlo), Evan Rottier (FC Eindhoven), Jevon Simons (Jong PSV), Henk Veerman (ADO Den Haag)

