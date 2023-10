Elftal van de Week: Van Veen ondanks controverse en verliespartij wel opgenomen

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 15:00 • David Kramer • Laatste update: 15:07

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken.

Afgelopen vrijdag werd de negende speelronde van het seizoen afgewerkt. FC Dordrecht is deze week met drie spelers hofleverancier na een overtuigende 5-2 overwinning op SC Cambuur.

Het doel wordt deze week verdedigd door Jan Hoekstra. De doelman van FC Emmen hield, bij de 2-0 overwinning op Telstar, voor de vierde keer dit seizoen zijn doel schoon. Dankzij de overwinning stijgt Emmen naar de tweede plaats, deze positie zorgt aan het einde van het seizoen voor directe promotie.

René Kriwak schoot in de wedstrijd met Cambuur alle drie zijn pogingen op het doel. Ook werd hij de eerste Dordrecht-speler die twee keer scoorde in het eerste halfuur van een Keuken Kampioen Divisie-duel sinds Yoëll van Nieff in januari 2014. Ook Ilias Sebaoui en Mathis Suray vertegenwoordigen Dordrecht in dit Elftal van de Week.

Ondanks dat FC Groningen in de laatste minuut ten onder ging tegen NAC Breda (3-2), zijn er toch twee spelers van de Trots van het Noorden opgenomen in het Elftal van de Week. Kevin van Veen wist uit 0,2 Expected Goals twee keer prachtig te scoren. De spits van Groningen scoorde vijf keer in zijn laatste zes competitieduels. De club bevindt zich momenteel op plaats tien op de ranglijst.

Helmond Sport liet zich vrijdag van zijn beste kant in de ruim gewonnen wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (4-0). Spits Martijn Kaars toonde wederom in bloedvorm te zijn door de bal tweemaal tegen de touwen te schieten. Kaars loste deze speelronde de meeste schoten op doel (4) en werd door zijn twee treffers gedeeld topscorer van de Keuken Kampioen Divisie (7 goals, net als Milan Smit).

Elftal van de Week:

Jan Hoekstra (FC Emmen); Marco Rente (FC Groningen), Mawouna Amevor (FC Eindhoven), Teun Bijleveld (Roda JC); Joseph Amuzu (Helmond Sport), Mathis Suray (FC Dordrecht), Sami Ouaissa (Roda JC), Ilias Sebaoui (FC Dordrecht); Martijn Kaars (Helmond Sport), René Kriwak (FC Dordrecht), Kevin van Veen (FC Groningen).