Elftal van de Week: ADO Den Haag hofleverancier na klinkende overwinning

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen weekend en maandag werd speelronde 25 van de Keuken Kampioen Divisie afgewerkt en daaruit is dit elftal ontstaan.

Deze week staat Joshua Smits tussen de palen. De doelman van Willem II hield vrijdag tegen De Graafschap voor de achtste keer dit seizoen de nul (0-2). Met zijn vier reddingen was de doelman van waarde in het lastige uitduel bij de Superboeren. De Tilburgers blijven door de winst fier aan kop met vijf punten verschil op de hofleverancier van het Elftal van de Week: ADO Den Haag.

In de punt van de aanval is een plekje gereserveerd voor Jong Ajax-aanvaller Julian Rijkhoff. De rechtsbenige aanvaller speelde maandagavond zijn eerste wedstrijd op Sportpark de Toekomst tegen MVV Maastricht en was met twee doelpunten van groot belang voor de beloften van Ajax in hun 3-0 overwinning op. Vooral Rijkhoffs eerste doelpunt was van grote klasse. Rijkhoff is de eerste Ajacied die bij zijn thuisdebuut twee goals maakt sinds Queensy Menig in 2014.

Op het middenveld staat NAC Breda-spelmaker Dominik Janosek. De middenvelder is het hele seizoen al belangrijk voor de Bredanaars en wist vrijdag tegen FC Eindhoven (2-2) weer zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Zijn eerste goal van de avond, een vrije trap in de linkerbovenhoek, was er een van grote schoonheid. Naast zijn twee goals was Janosek ook de speler bij NAC die gedeeld de meeste kansen creëerde. Achttien van de negentien passes diep op de helft van de tegenstander kwamen aan bij een ploeggenoot. Het onderstreept nog maar eens het belang van de Tsjech.

Naast Janosek op het middenveld neemt Tygo Land de honneurs waar. Het supertalent van PSV kwam in de zomer van 2022 over van sc Heerenveen en maakt in het beloftenelftal van de Eindhovenaren bijna wekelijks indruk. Afgelopen vrijdag liet de middenvelder zien ook over een neusje voor de goal te beschikken tegen FC Emmen (3-0). Met twee doelpunten verdubbelde hij zijn doelpuntenproductie naar vier dit seizoen. Met 93 procent had hij daarnaast het hoogste percentage geslaagde passes van alle Jong PSV’ers (53/57).

Elftal van de Week: Joshua Smits (Willem II), Justin Che (ADO Den Haag), Marvin Peersman (FC Groningen), Tyrese Asante (ADO Den Haag), Bart van Hintum (ADO Den Haag), Dominik Janosek (NAC Breda), Rodney Kongolo (Roda JC), Tygo Land (Jong PSV), Youssef El Kachati (Telstar), Julian Rijkhoff (Jong Ajax), Christos Giousis (Telstar).

