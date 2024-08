El Ghazi komt met hartverwarmend gebaar en gelijktijdige sneer naar ex-werkgever Mainz

Anwar El Ghazi heeft vrijdag van zich laten horen op Instagram. Dat omdat de aanvaller een aanzienlijke geldsom van FSV Mainz 05, de club die hem nog 1,7 miljoen euro verschuldigd was, ontvangen heeft. Maar vooral om te delen waar een deel van die som naartoe gaat: noodhulp aan kinderen in Gaza. Én om Mainz nog een trap na te geven.

In juli stelde de Duitse rechtbank El Ghazi in het gelijk, nadat Mainz zijn contract had verscheurd wegens het openlijk steunen van Palestina op social media. Het verdict luidde dat <i>die Nullfünfer</i> El Ghazi 1,7 miljoen moesten betalen aan openstaande salarissen en bonussen.

Nu de aanvaller een deel van dat bedrag binnen heeft, spreekt hij zich uit.

“Na het ontvangen van een aanzienlijke betaling, wil ik nogmaals benadrukken dat mijn juridische strijd met Mainz me nooit om het geld ging”, schrijft El Ghazi op Instagram. “Ik wil dit moment gebruiken om Mainz voor twee dingen te bedanken.”

“Ten eerste, voor het aanzienlijke financiële bedrag, waarvan 500.000 euro gebruikt zal worden om projecten te financieren voor de kinderen in Gaza. Ik hoop dat Mainz, ondanks de herhaaldelijke pogingen om niet te hoeven betalen, rust kan putten uit de kennis dat ze, via mij, leven iets draaglijker maken voor de kinderen van Gaza.”

“Ten tweede, in het proberen me het zwijgen op te leggen, en daardoor mijn stem alleen maar luider te maken voor de onderdrukten en zij zonder stem in Gaza.”

El Ghazi had nog maar drie duels op de teller toen in november 2023 zijn tot medio 2025 doorlopende contract verscheurd werd. Inmiddels heeft de tweevoudig Oranje-international een nieuwe club gevonden in Cardiff City.

Voor de nummer twaalf van afgelopen Championship-seizoen kwam El Ghazi nog niet in actie. Zijn laatste officiële duel dateert van oktober vorig jaar, toen hij twintig minuten mocht invallen tegen Borussia Mönchengladbach.