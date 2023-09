El Ahmadi schrikt van Ajax: ‘Hij weet niet eens hoe je tussen de linies speelt!’

Zondag, 17 september 2023 om 17:27 • Mart van Mourik

Karim El Ahmadi en Marciano Vink zijn geschrokken van het gebrek aan individuele kwaliteiten bij Ajax. Zondagmiddag gingen de Amsterdammers op pijnlijke wijze onderuit tegen FC Twente, dat met 3-1 te sterk was. Het analistenduo ziet dat onder meer Sivert Mannsverk, Chuba Akpom, Georges Mikautadze en Josip Sutalo kwalitatief tekortschieten.

“Het kan zijn dat het tactisch niet staat, maar ik moet eerlijk zeggen dat het bij sommigen ook wel een gebrek aan kwaliteit is”, zo opent El Ahmadi voor de camera van ESPN. “Vandaag ben ik echt geschrokken van Sivert Mannsverk in de eerste helft, Mikautadze viel echt slecht in, en ook Akpom hebben we niet gezien. Ik weet niet wat zijn bedoeling was... Van rechts naar binnen of op de 10-positie blijven staan.”

“Ik heb het gevoel dat Akpom totaal het Ajax-spelletje niet kent”, vervolgt de analist. “Hij weet volgens mij niet eens hoe je tussen de linies moet spelen. Ik zag hem zoeken op die nummer 10-positie, maar volgens mij wist hij niet eens wat hij moest doen”, aldus El Ahmadi, die bijval krijgt van Vink. “Heel veel spelers missen kwaliteit bij Ajax. Ook Sutalo.”

El Ahmadi denkt dat het tijd is om het systeem aan te passen aan de kwaliteiten van de spelers. “Ajax zal anders moeten gaan spelen gezien het materiaal dat Steijn heeft Ik heb nu het gevoel dat een Mannsverk bijvoorbeeld liever niet de bal wil hebben dan wél. Maar als je bij Ajax speelt dan weet je dat je altijd de bal moet hebben. Ze hebben niet de spelers om vanuit achteruit te voetballen, dus misschien moet je wel wat gaan inzakken en met Akbom en Brobbey voorop spelen. Dan kun je wat sneller de lange bal hanteren, want dit zag er niet uit”, besluit El Ahmadi.