EK-voorselectie Spanje bekend: 5 Barcelona-spelers, ook opvallende afwezigen

Bondscoach Luis de la Fuente heeft de 29-koppige voorselectie van Spanje voor het EK in Duitsland bekendgemaakt. De opvallendste afwezigen zijn Marco Asensio en Pedro Porro. Wel zijn vijf spelers van FC Barcelona opgenomen, waaronder de zestienjarige Lamine Yamal.

Spanje komt komende zomer uit in Groep B, waarin Italië, Kroatië en Albanië de tegenstanders zullen zijn. Spanje is de nummer 8 van de FIFA-wereldranglijst, maar heeft op papier toch een zware poule. De la Fuente heeft 29 spelers opgenomen in zijn voorselectie.

?????? OFFICIAL: Spain provisional squad for Euro 2024. pic.twitter.com/aTLWdmf1fm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024

Maar liefst vijf spelers van Barcelona zijn opgenomen in de voorselectie. Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Pedri en enigszins verrassend Fermín López mogen allen hopen op deelname aan het eindtoernooi.

Ook Real Madrid levert drie spelers af met Daniel Carvajal, Nacho Fernandez en Joselu. Rodri (Manchester City) geldt als een van de belangrijkste spelers van La Furia Roja.

De opvallendste afwezigen in de voorselectie zijn Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Asensio (Paris Saint-Germain) en ook Pau Torres (Aston Villa). Ook Koke (Atlético Madrid) is er niet bij.

De belangrijkste afwezige voor het eindtoernooi is misschien wel Gavi. Het negentienjarige toptalent van Barcelona liep in november vorig jaar een zware knieblessure op en moet het eindtoernooi aan zich voorbij laten gaan.

Spanje neemt het voorafgaand aan het EK in oefenduels nog op tegen Andorra en Noord-Ierland, waarna het op 15 juni het eerste groepsduel speelt tegen Kroatië.

De voorselectie van Spanje:

Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) en Álex Remiro (Real Sociedad).

Verdedigers: Daniel Carvajal (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho Fernandez (Real Madrid), Daniel Vivian (Athletic Club), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) en Marc Cucurella (Chelsea).

Middenvelders: Rodri (Manchester City), Martín Zubimendi (Real Sociedad) Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Real Sociedad), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (FC Barcelona), Aleix García (Girona), Álex Baena (Villarreal), Fermín López (FC Barcelona)

Aanvallers: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Joselu (Real Madrid), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (RB Leipzig), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona) en Ayoze Pérez (Real Betis).

