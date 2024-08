EK-held en boegbeeld Simon Kjaer heeft laatste wedstrijd gespeeld voor Denemarken

Simon Kjaer stelt zich niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg van Denemarken, zo maakt hij bekend in gesprek met Bold. Voor het 35-jarige boegbeeld, held van Christian Eriksen tijdens het EK van 2021, stopt de teller bij 132 interlands.

Kjaer debuteerde in 2009 voor de nationale ploeg en nam vervolgens deel aan meerdere EK's en WK's. Sinds 2016 was hij aanvoerder, nadat hij de band voor het eerst kreeg aangereikt door toenmalig bondscoach Åge Hareide.

De mandekker kwam in totaal 132 keer in actie voor zijn land. Zijn laatste interland bleek het vriendschappelijke treffen met Noorwegen in aanloop naar het EK. In Duitsland bleef Kjaer alle wedstrijden op de bank.

"Ik heb met Morten Wieghorst gesproken en hem verteld dat ik niet langer beschikbaar ben voor de nationale ploeg", aldus Kjaer. De aankondiging komt enigszins als een verrassing, daar het er niet naar uitzag dat de verdediger nu al zou stoppen.

Vorig jaar, nadat hij het record van meeste interlands in handen nam, zei Kjaer het volgende: "Ik hou van dit team. Het is altijd mijn droom geweest om voor de nationale ploeg te spelen en dat zal ik doen zolang ik het kan."

Kjaer is inmiddels ingehaald door Christian Eriksen als speler met de meeste interlands en kiest er nu dus voor om zijn interlandcarrière te beëindigen. Kantelpunt was het EK in Duitsland, waar hij dus niet in actie kwam.

Bold weet dat in augustus de knoop is doorgehakt om definitief afscheid te nemen. Kjaer zegt zijn ploeggenoten op afstand te blijven steunen. "Ik kijk ernaar uit om de jongens te zien spelen in een vol Parken (nationaal stadion in Kopenhagen, red.) en de sfeer te voelen als fan van het nationale team."





Wat er met de clubcarrière van Kjaer gaat gebeuren is nog niet bekend. De verdediger zit zonder werkgever sinds zijn vertrek bij AC Milan deze zomer. Het contract van de 35-jarige routinier liep af in Milaan.