Eiting spant arbitragezaak aan om transfer naar FC Twente te forceren

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 22:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:02

Carel Eiting heeft een arbitragezaak aangespannen tegen FC Volendam, zo meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond de speler. De middenvelder heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Twente, maar hoeft nog niet op medewerking te rekenen van zijn huidige werkgever. Via een arbitragezaak hoopt Eiting alsnog zijn zin te krijgen. De zaak zou aanstaande donderdag al moeten plaatsvinden.

Eiting meldde zich vrijdag ziek voor de seizoensopener tegen Vitesse (1-2 verlies) en schitterde daardoor voor de tweede keer in korte tijd door afwezigheid. De aanvoerder stuurt duidelijk aan op een vertrek en heeft zijn zinnen gezet op een vertrek naar FC Twente. Eiting sprak al meerdere keren met technisch directeur Arnold Bruggink en kwam op persoonlijke voorwaarden al tot een akkoord.

De transfersoap rond Eiting is al even gaande. De linkspoot wil dolgraag een volgende stap maken en krijgt die mogelijkheid bij Twente. Volendam wil zijn smaakmaker echter liever niet kwijt en neemt alleen met de hoofdprijs genoegen. Het eerste bod van Twente schoot daarom in het verkeerde keelgat in het vissersdorp.

Twente bood namelijk 400.000 euro om Eitings eenjarige contract af te kopen. Volendam wil minimaal enkele miljoenen zien. Om de vraagprijs nog verder op te vijzelen, lichtte de club een optie in Eitings contract. Daardoor zou de spelmaker niet tot medio 2024, maar medio 2025 vastliggen in het Kras Stadion. Volendam is met name gefrustreerd over het feit dat het kamp-Eiting voorbij is gegaan aan de geheimhoudingsafspraak en de inspanningsverplichting

Volgens het kamp-Eiting is de verlenging echter niet rechtsgeldig. Er zou pas eind dit seizoen verlengd kunnen worden, met inachtneming van bepaalde voorwaarden. Te midden van het al meldde Eiting zich eind juli ziek bij Volendam. Na drie dagen keerde hij weer terug op het trainingsveld. Eiting leek zo 'gewoon' aan de aftrap te verschijnen tegen Vitesse. Deze week zei hij nog tegen ESPN 'zich volledig op Volendam te focussen'. Hij liet zijn ploeg echter zonder hem opdraven en zag tot overmaat de seizoensopening met 1-2 verloren gaan.

Reactie Volendam

"Aangezien Carel de hele trainingsweek gewoon heeft meegedaan en onderdeel was van de laatste training, was het wel een verrassing dat hij zich afmeldde”, aldus trainer Matthias Kohler voor de camera van ESPN. "Maar als trainer moet je op alles zijn voorbereid. Bij mij mag je er vanuit gaan dat ik tussen de vijf en tien scenario’s had voorbereid en uitgewerkt. Ook eentje zonder Carel. Maar ik was niet voorbereid op de manier, waarop het ging."