Eintracht Frankfurt-ster Willian Pacho lijkt gedroomde opvolger Virgil van Dijk bij Liverpool

Sinds vorig jaar zomer is bekend dat Liverpool op zoek is naar een centrale verdediger met een goed linkerbeen. Als gevolg hiervan zijn het afgelopen jaar een hele reeks spelers in verband gebracht met een verhuizing naar Anfield. Goncalo Inacio, Piero Hincapié, Jarrad Branthwaite, Marc Guehi, Levi Colwill en Lloyd Kelly zijn allemaal naar voren geschoven als mogelijke oplossing voor een van de meest kwetsbare plekken bij the Reds. Maar één naam heeft de afgelopen weken serieuze aandacht gekregen: die van Willian Pacho.

De Ecuadoriaan kwam pas medio 2023 bij Eintracht Frankfurt terecht, maar het gerucht gaat dat Pacho zeer hoog wordt ingeschat door Liverpool, waardoor er steeds meer gepraat wordt over een aanstaande transfer voor de 22-jarige stopper. Maar wie is Pacho eigenlijk en waarom is hij naar verluidt bovenaan de lijst met transfertargets voor de positie van linker centrale verdediger terechtgekomen? Voetbalzone komt in samenwerking met GOAL met een uitgebreide analyse.

Waar het allemaal begon

Pacho is geboren en getogen in Quininde, een stad in de noordelijke provincie Esmeraldas in Ecuador, Maar het was in de hoofdstad Quito dat de nog jonge Pacho, geboren op 16 oktober 2001, pas echt naam begon te maken in Zuid-Amerikaanse voetbalkringen. De Liverpool-target maakte zijn profdebuut bij Independiente del Valle, waar Leverkusen-ster Hincapié toevallig ook als jongere speelde.

Hij maakte deel uit van een opwindende jonge ploeg die in 2021 de allereerste Ecuadoriaanse Serie A-titel van de club veroverde. Pacho speelde elke minuut van het reguliere seizoen. De verdediger miste helaas wel de beslissende play-off met Emelec door een blessure. Ondanks die teleurstelling had de stijlvolle tiener met slechts veertig optredens op het hoogste niveau al genoeg laten zien om de aandacht van Europese scouts te trekken.

De grote doorbraak

Tijdens de transferperiode in januari 2022 werd Pacho overgenomen door Royal Antwerp FC.had zoveel vertrouwen in de Zuid-Amerikaan dat er 5,5 miljoen euro werd afgetikt, met daarbij een contract voor vijf jaar. Pacho kreeg aanvankelijk weinig speeltijd in het Bosuilstadion, maar alles veranderde toen Brian Priske als hoofdtrainer werd ontslagen en vervangen door Mark van Bommel

De steeds beter wordende Pacho werd een vaste waarde onder de Nederlandse trainer en vormde een fantastisch centraal duo met aanvoerder Toby Alderweireld. Dat vormde de basis voor het winnen van de Belgische titel in het seizoen 2022/23, het eerste kampioenschap sinds 1957. Op dat moment had Pacho zijn eerste cap voor Ecuador al verdiend en, nog belangrijker, hij dwong na het succesjaar in Antwerpen een toptransfer af richting Eintracht Frankfurt.

Mark van Bommel heeft Willian Pacho zeer hoog zitten.

"Het is een mooi jaar geweest bij Royal Antwerp”, zei Pacho destijds. "Ik dank de club en mijn teamgenoten voor het vertrouwen, de liefde, het respect en de kans om te leren als speler. En dan vooral Mark Van Bommel en Toby Alderweireld voor alle adviezen en tips. Dat heeft mij enorm geholpen om beter te worden. Ik ben dolblij dat ik deel heb uitgemaakt van deze geweldige club, en dat we samen veel wedstrijden hebben gewonnen en uiteindelijk kampioen zijn geworden."

Hoe het nu gaat

Het is veelzeggend dat Van Bommel ontzettend teleurgesteld was door het vertrek van Pacho naar de Bundesliga. "Hij heeft enorme stappen gezet met Toby Alderweireld aan zijn zijde", zei de inmiddels bij Royal Antwerp vertrokken trainer vorig jaar in gesprek met. "Ik denk dat we hem te snel hebben verkocht."

Waar Antwerp treurt, is er juist blijdschap bij de technische leiding van Frankfurt. Met een bedrag van negen miljoen euro werd Pacho medio 2023 in een klap de duurste verdedigende aankoop in de clubhistorie van die Adler. Sportief directeur Markus Krösche had er echter het volste vertrouwen in dat de Zuid-Amerikaan het vele geld dubbel en dwars waard zou zijn.

Willian Pacho beleefde een geslaagd debuutjaar in Duitsland.

"Het is een belangrijke transfer voor ons voor komend seizoen", zei de optimistisch gestemde Krösche nadat de deal was beklonken. "Willian is nog jong, maar hij heeft al ervaring op het internationale toneel. We zijn blij dat hij voor Frankfurt heeft gekozen en we willen zijn enorme potentieel hier graag verder ontwikkelen."

En dat heeft Frankfurt zeker gedaan. Naar verluidt schat Eintracht de transferwaarde van Pacho een jaar later in op het zesvoudige van het oorspronkelijke transferbedrag, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. Hij miste op één wedstrijd na geen minuut, Mede daardoor kwalificeerde Eintracht via een zesde plaats in de Bundesliga voor de Europa League. Pacho maakte vooral indruk met zijn snelheid, passes naar voren en kopkwaliteiten.

Grootste wapens

Zoals Krösche eerder aanstipte: "Wat Willian echt bijzonder maakt, is zijn snelheid en de enorm krachtige tackles." De 22-jarige mandekker in Duitse dienst is heel snel op de eerste meters, wint het overgrote deel van zijn persoonlijke duels en is ook nog eens zeer dominant in de lucht. Het debuutjaar in de Bundesliga is dan ook zeer succesvol te noemen.

Markus Krösche had het potentieel van Pacho al snel gezien.

Als het gaat om het heroveren van balbezit voor zijn team, is Pacho een absolute machine. Hij heeft de bal afgelopen seizoen maar liefst 293 keer veroverd, waarmee hij op de tweede plaats staat in de lijst met verdedigers uit de vijf grootste competities in Europa. Pacho staat in deze categorie zelfs boven de bij Arsenal excellerende William Saliba (278) "Zijn manier van verdedigen in de eigen zestien is van absolute wereldklasse", jubelde Eintracht-coach Dino Toppmöller al eens. "Hij laat spitsen van de tegenstander simpelweg niet passeren."

Verbeterpunten

Het is misschien niet verrassend dat voor een speler die zo snel vooruitgang heeft geboekt, er ook enkele verbeterpunten zijn. Verbeterpunten die steeds duidelijker aan het licht kwamen naarmate het seizoen in de Bundesliga langer duurde.

Hoewel Pacho tijdens de tweede seizoenshelft overeind bleef in één-op-één-situaties, werd hij steeds vaker gedwongen zijn positie te verlaten. Hierdoor werd het steeds makkelijker om hem te passeren. Het is veelzeggend dat Pacho in totaal 26 keer door een tegenstander voorbij werd gedribbeld. Om dat in context te plaatsen: Liverpool-verdediger Jarell Quansah moest vijftien keer een opponent voor laten gaan, en Van Dijk slechts viermaal.

Wordt Pacho de vervanger van Virgil van Dijk voor de lange termijn?

De keuzes die Pacho op het veld maakt zijn dus soms twijfelachtig te noemen. Zijn lange ballen van achteruit zijn nog steeds enorm indrukwekkend, maar in balbezit toont Pacho zich steeds vaker een kwetsbare speler. De Ecuadoriaan maakte in totaal drie ongedwongen fouten die schoten op doel tot gevolg hadden. Van Dijk daarentegen overkwam dat geen enkele keer bij Liverpool.

Wat nu?

En nu wordt het interessant. Er komen steeds vaker verhalen naar buiten dat Pacho een van de eerste aankopen zou kunnen zijn in het post- Jürgen Klopp -tijdperk bij Liverpool. Nog voordat de populaire Duitser zijn vertrek aankondigde en Arne Slot als diens vervanger werd aangesteld, gingen reeds verhalen rond in diverse media datPacho nauwlettend in de gaten houden.

Het valt echter nog te bezien of Liverpool bereid is om te voldoen aan de door Frankfurt vastgestelde vraagprijs van maar liefst 60 miljoen euro. Pacho is namelijk nog erg jong en de Zuid-Amerikaanse sensatie moet nog een hoop leren als verdediger. Er zijn dan ook de nodige analisten in Duitsland die er enorm aan twijfelen of Pacho nu al klaar is voor zo'n enorme stap in zijn nog prille loopbaan.

Aan de andere kant is algemeen bekend dat Liverpool op zoek is naar een opvolger van Van Dijk (32) voor de lange termijn. Het liefst een jonge speler met een enorm potentieel, en Pacho past wat dat betreft zeker in dat plaatje. Met Alderweireld aan zijn zijde beleefde Pacho zijn doorbraak in Europa. Wat moet er dan wel niet voor positiefs gebeuren als hij elke dag op het veld staat met Van Dijk.

Vind jij Willian Pacho goed genoeg voor Liverpool? Ja Nee Ik ken de speler niet (goed genoeg) Stem Vind jij Willian Pacho goed genoeg voor Liverpool? Ja 35% Nee 19% Ik ken de speler niet (goed genoeg) 46% Totaal aantal stemmen: 37 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties