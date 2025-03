Eintracht Frankfurt gaat in aanloop naar Ajax-uit hard onderuit in eigen huis tegen Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt heeft een flinke nederlaag geleden in de Bundesliga. In eigen huis ging de ploeg van trainer Dino Toppmöller hard onderuit tegen Bayer Leverkusen: 1-4. Donderdag neemt Frankfurt het op tegen Ajax in de achtste finale van de Europa League.

Leverkusen startte met Jeremie Frimpong in de basis, Frankfurt met voormalig Eredivisionisten Rasmus Kristensen en Mario Götze. Nadat de bezoekers al enkele keren gevaarlijk waren geweest in de openingsfase, werd het in de 26ste minuut 0-1.

Nathan Tella ontving de bal van Granit Xhaka, kapte wat verdedigers uit en schoof de bal achter doelman Kevin Trapp. En nadat de ban was gebroken, ging het ineens snel: zeven minuten na de openingstreffer stond het al 0-3.

De 0-2 kwam van Nordi Mukiele, die van dichtbij raakschoot nadat de bal voor zijn voeten was komen te liggen uit een corner. En na terugleggen van Alejandro Grimaldo tekende Patrik Schick niet veel later voor de 0-3.

Toch ging Frankfurt niet helemaal met lege handen de rust in. Mukiele won een sprintduel van Hugo Ekitike, maar speelde de bal te kort terug op zijn doelman. Daar profiteerde Ekitike van: 1-3.

Aan het begin van de tweede helft viel bijna de aansluitingstreffer, maar Ekitike raakte de paal. Bovendien bleek er sprake geweest te zijn van buitenspel, dus de goal was sowieso niet doorgegaan. Door een fraaie afstandsknal van Aleix García uit een afgeslagen voorzet was het na ruim een uur spelen aan de andere kant van het veld wél nog een keer raak: 1-4.

Dat was ook de eindstand. Door deze uitslag groeit het gat tussen nummer twee Leverkusen en nummer drie Frankfurt naar liefst elf punten in de Bundesliga. Bovendien is het voor Frankfurt dus een belabberde generale richting het heenduel met Ajax.