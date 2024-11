Einde voor ‘verkrampte’ speler lijkt in zicht: ‘Wat is nog zijn toekomst bij Feyenoord?’

Leon ten Voorde denkt dat Ramiz Zerrouki klaar is bij Feyenoord, zo zegt de journalist dinsdagochtend in de AD Voetbal Podcast. De FC Twente-watcher verwacht niet dat de 26-jarige middenvelder het tij zal keren.

Ten Voorde is geschrokken van de woorden van trainer Brian Priske over Zerrouki na afloop van het duel tussen Feyenoord en AZ (3-2). “Hij gooit hem niet alleen voor de bus, maar ook onder de bus. Tot dusver was Priske een gentleman tijdens zijn persconferenties. Hij beschermde altijd zijn spelers en viel ze nooit af.”

De journalist ziet een verandering. “Als trainers hun spelers gaan afbranden in het openbaar, dan is het wel klaar eigenlijk. Als ik deze woorden hoor van Priske is dat wel dodelijk. Dan ben je, zeker met de achtergrond van Zerrouki bij Feyenoord, wel klaar”, concludeert Ten Voorde.

Volgens Ten Voorde heeft Zerrouki te maken met een heel andere club. “Bij Feyenoord is het niveau simpelweg hoger dan bij Twente. Bij supporters was er vooraf al heel veel twijfel. Hij heeft in de Champions League best wel goede wedstrijden gespeeld, maar soms liggen spelers bij het publiek gewoon onder een vergrootglas. En niet op een positieve manier Dat gevoel had ik bij Zerrouki ook vanaf dag één.”

“Als het slecht was bij Feyenoord of misging, dan lag het volgens veel mensen aan Zerrouki. Ook ik heb nooit de Zerrouki gezien die bij Twente bevrijd over het veld heen dartelde. Het oogde allemaal wat verkrampt en niet zichzelf. Daar heeft hij zich nooit overheen kunnen zetten”, aldus Ten Voorde.

Ten Voorde is benieuwd wat er met Zerrouki gaat gebeuren. “Wat is nog zijn toekomst bij Feyenoord? Hij heeft de nieuwe trainer niet genoeg kunnen overtuigen. Dit is gewoon niet wat je mag en moet verwachten van een speler van Feyenoord. Hij gaat gebukt onder die last.”

Feyenoord betaalde vorige zomer ruim 7 miljoen euro om Zerrouki over te nemen van Twente. De veertigvoudig international van Algerije tekende tot medio 2027 in De Kuip. Tot dusver speelde Zerrouki 46 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarin de rechtspoot eenmaal wist te scoren.