Michael van der Kuit staat te kijken van de overnamedeal die Vitesse deze week heeft gesloten, zo laat hij weten in gesprek met De Gelderlander. De eigenaar van de GelreDome vermoedt dat Coley Parry achter de overeenkomst zit en noemt de overname daarom ‘zeer duister’. Van der Kuit heeft dusdanig grote twijfels bij Vitesse dat hij de huurovereenkomst van de GelreDome, die loopt tot 2030, niet wil verlengen.

Deze week meldde Vitesse verheugd het nieuws dat de club is overgenomen door vijf nieuwe aandeelhouders. Zij hebben de schuld overgenomen van de Common Group, geleid door Parry, waardoor Vitesse weer een positief eigen vermogen heeft. Daarmee zijn de Arnhemmers gered voor het profvoetbal.

De Gelderlanders bedachten een constructie waardoor zij niet afhankelijk zijn van goedkeuring van de KNVB. Dat baart Van der Kuit grote zorgen. “Dit is duidelijk een manier om de licentiecommissie buitenspel te zetten. Dat roept dus heel veel vragen op. Dit moet de KNVB onderzoeken. Als stadioneigenaar wil ik ook een onderzoek uitvoeren. Ik moet wel weten wie mijn stadion huren.”

Hoewel Vitesse-directeur Edwin Reijntjes verzekerde dat alles netjes geregeld was, heeft Van der Kuit grote twijfels. “Ik ben ervan overtuigd dat Coley Parry deze overeenkomst heeft uitgedokterd, opgezet en heeft uit laten voeren, waarmee hij invloed blijft behouden. Hier heeft Reijntjes helemaal niks over te zeggen gehad.”

Van der Kuit wil daarom in 2030, wanneer het huurcontract met het stadion afloopt, breken met Vitesse. “Vitesse moet in de stad maar ergens op zoek gaan naar een lap grond, om een eigen stadion te bouwen. Ik lees dat ze weer Europees willen voetballen. Nou, dan moet dat stadion in elk geval aan allerlei voorwaarden voldoen. Ik wens ze veel geluk en wijsheid.”

“Ik heb geen enkele reden meer om met Vitesse in gesprek te gaan”, aldus Van der Kuit, die er helemaal klaar mee is. “Wij moeten uit de krant vernemen dat er een andere eigenaar is. Vitesse wil niets met mij te maken hebben. Dan is er voor mij ook geen reden om met Vitesse in gesprek te gaan. Als deze nieuwe eigenaren een toekomstvisie hebben, gaan ze op zoek naar een nieuw stadion.”

Ook is de stadioneigenaar geïrriteerd over de manier waarop Vitesse met het veld omgaat. “In onze overeenkomst is vastgelegd dat de voetbalclub gaat over het veld. Het is bekend dat de drainage kapot is en vervangen moet worden. Wij hebben Vitesse daarop aangeschreven. Maar er volgt geen enkele respons. Vitesse komt de afspraken niet na.”