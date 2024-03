Eerste tegenstander Oranje op het EK bekend: Szczesny grote held van Polen

Polen heeft zich geplaatst voor EURO 2024. Nadat er in en tegen Wales na 120 minuten nog niet gescoord was, moest eens strafschoppenserie uitsluitsel bieden. Daarin miste alleen Daniel James, waardoor Polen komende zomer naar Duitsland mag. Polen komt op het EK in Poule D terecht met Nederland, Frankrijk en Oostenrijk. Polen wordt direct ook de eerste tegenstander van Oranje op 16 juni.

Bij Wales moesten Kieffer Moore en Brennan Johnson voor de doelpuntenproductie zorgen. De niet geheel fitte Aaron Ramsey begon op de bank. Aan de kant van Polen moest Robert Lewandowski voor het gevaar van de bezoekers zorgen. Voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski begon op de bank,

De ploegen waren gelijkwaardig aan elkaar in de openingsfase, al wist Polen langzaam maar zeker het initiatief te gijpen. Veel leverde dat echter niet op voor Polen, terwijl het thuispubliek in Cardiff zijn ploeg aanmoedigde om naar voren te trekken. Dat leek effect te hebben, want vrij snel daarna leek de aanvallende spirit volledig terug. Het leverde ook een grote kans op, al stelde Ben Davies teleur door uit een hoekschop over te koppen.

Het volgende gevaar van Wales kwam op naam van Moore. De aanvaller kreeg in de zestien (te) veel ruimte van Pawel Dawidowicz, waardoor de kopbal van Moore, die zijn inzet ver naast zag gaan, erg teleurstelde. Wales bleef aanzetten en kwam gevaarlijk voor het doel van Wojciech Szczesny, die opgelucht kon ademhalen toen een scherpe voorzet van Johnson niets opleverde.

Op slag van rust werd het Cardiff City Stadium even helemaal gek. Davies kopte in tegenstelling tot zijn eerdere kans ditmaal wel prima binnen, maar de mandekker van Tottenham Hotspur bleek net achter Przemyslaw Frankowski te hebben gestaan, waardoor er een streep door de openingstreffer ging.

Ook na rust scheelde het niets of Moore had Wales op voorsprong gekopt. Zijn poging leek de bovenhoek in te vliegen, maar Juventus-goalie Szczesny liet zien een uitstekende keeper te zijn en tikte de bal ternauwernood over. Polen werd sporadisch gevaarlijk, al was het flink schrikken toen Lewandowski een hoekschop binnen leek te kunnen knikken. Davies voorkwam dat echter met een uiterste ingreep.

Er moest een verlenging aan te pas komen. Daarin gebeurde er, mede door de zichtbare spanning bij beide ploegen, niet gek veel. Ludogorets-sterspeler Jakub Piotrowski zag zijn schot maar net langs de rechterpaal vliegen, tot opluchting van het publiek. Vlak voor tijd pakte Mepham zijn tweede gele kaart, al had die kaart niet echt gevolgen meer. In de strafschoppenserie miste alleen James.

