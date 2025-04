Eerlijke Ajax-speler baalde van wissel door Francesco Farioli tegen Willem II: 'Shit, ik moet eruit'

Het wisselbeleid van Francesco Farioli bij Ajax is de afgelopen maanden vaak onderwerp van discussies geweest, maar met de landstitel in het zicht, lijkt de Italiaan het laatst te lachen. Ook uit bij Willem II (1-2 winst) betaalden invallers het vertrouwen van Farioli terug. Een van de gewisselde spelers baalde in eerste instantie dat hij het veld moest ruimen, maar kon daar uiteindelijk goed mee leven.

Al vijf minuten na zijn entree in het veld was Oliver Edvardsen goed voor de Amsterdamse gelijkmaker. Even later was Wout Weghorst, eveneens invaller, verantwoordelijk voor de beslissende 1-2.

Davy Klaassen was een van de vijf spelers die door Farioli naar de kant werden gehaald. Mister 1-0 houdt er niet van om gewisseld te worden, zo vertelde hij na afloop voor de camera van ESPN.

“Op dat moment denk ik ook: shit, ik moet eruit. Je baalt gewoon, want je wil blijven staan. Dat is altijd zo”, legde een eerlijke Klaassen uit.

Realistisch als hij is, erkent de 32-jarige middenvelder dat het wisselbeleid van Farioli goed uitpakte. “Je ziet ook vandaag weer dat onze invallers dit seizoen vaak beslissend zijn. We hebben het vaak over dat we een team zijn en ik denk dat dat vandaag wel weer is gebleken.”

Door de uitzege kan het kampioenschap Ajax haast niet meer ontgaan. Zodoende kon Klaassen goed leven met zijn wissel.

Met nog vijf wedstrijden af te werken, kunnen de Amsterdammers terugvallen op een voorsprong van negen punten op nummer twee PSV. Een snelle rekensom leert dat Ajax op zijn vroegst over twee weken kampioen wordt, als het Sparta Rotterdam ontvangt in de Johan Cruijff ArenA.