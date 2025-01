Eén Engelse club valt af in de strijd om de handtekening van Brian Brobbey

Tottenham Hotspur trekt zich zo goed als zeker terug uit de race om de handtekening van Brian Brobbey, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano vrijdagavond. Voorlopig lijkt alleen West Ham United nog serieus in de markt te zijn voor de aanvaller van Ajax.

Romano meldt via X dat Tottenham inmiddels op de hoogte is van het eisenpakket van Ajax. Daarop concludeert de Noord-Londense club dat het niet verstandig is om een bod neer te leggen in Amsterdam. Ook zal er niet officieel contact worden gezocht met Brobbey zelf.

West Ham blijft azen op de handtekening van Brobbey, die bij Ajax vastligt tot medio 2027. The Hammers willen de Nederlandse spits graag binnenhalen deze maand, maar stuiten daarbij op een eis van het bestuur van Ajax.

Ajax is bereid om Brobbey te verhuren aan West Ham in de winterse transferperiode, maar wil wel dat er een verplichte koopoptie wordt opgenomen in de huurdeal. De leiding van West Ham heeft hierover nog geen definitief besluit genomen.

West Ham kwam bij Brobbey uit nadat de komst van André Silva (RB Leipzig) niet haalbaar bleek. In de Engelse media werd al gemeld dat de Londense club heel dicht bij een akkoord was wat betreft het huren van de Ajax-spits.

Brobbey zelf zou een behoorlijk salaris voorgeschoteld krijgen in het London Stadium, de thuishaven van de huidige nummer veertien van de Premier League. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf ligt er in de Engelse hoofdstad een weeksalaris van honderdduizend euro voor hem klaar.

Volgens Romano ziet technisch directeur Alex Kroes niets in het verhure van Brobbey aan West Ham. De middenmoter uit Engeland is desondanks nog in de race om de aanvaller.