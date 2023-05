‘Edwin van der Sar keert binnen nu en een jaar terug bij een hele grote club’

Woensdag, 31 mei 2023 om 07:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:23

Theo van Duivenbode betreurt het vertrek van Edwin van der Sar bij Ajax. Het voormalig lid van de Raad van Commissarissen is van mening dat de dinsdag opgestapte algemeen directeur heel goed werk heeft geleverd in Amsterdam en niet lang thuis hoeft te zitten. Van Duivenbode zat als voetbaltechnisch verantwoordelijke in de RvC toen Van der Sar begon bij Ajax. In 2017 stapte hij op nadat hij zich niet langer kon vinden in het beleid van de club.

"De journalisten en praatprogramma's roepen al jaren dat hij weg moet, maar als je nou gewoon naar zijn carrière kijkt...", vertelt Van Duivenbode maandagavond bij NOS Langs de Lijn. "In november 2012 is hij gekomen. We hebben hem toen meteen gevraagd om algemeen directeur te worden. Daar vond hij het te vroeg voor. Toen werd hij marketingdirecteur. Hij heeft het samen met Menno Geelen, Jeroen Slop en Overmars, want je doet het altijd met een team, verdomd goed gedaan."

Volgens Van Duivenbode heeft Van der Sar de schijn tegen in de media. "Pak het laatste half jaar alle verslagen van journalisten in kranten en tijdschriften er maar bij. Ze kennen vaak de werkelijkheid niet. Er is dit seizoen natuurlijk niet goed gespeeld, maar onder Schreuder wonnen ze de eerste zes wedstrijden. Daarna verloren ze van PSV en Go Ahead (gelijkspel, red.). Dat mag Ajax niet overkomen, maar dat kun je een algemeen directeur toch niet aanrekenen?"

Van Duivenbode vindt dat Van der Sar het meer dan respectabel heeft gedaan en wijst daarbij naar de prijzenkast van de Amsterdammers. "Van 2012 tot nu is hij zeven keer kampioen geworden en heeft hij Ajax enorm vertegenwoordigd", aldus de oud-bestuurder. "Hij was vice-voorzitter van de grootste acht clubs in Europa. Ik vind het persoonlijk verrekte jammer dat hij opstapt, maar ik begrijp het wel. Ik weet zeker dat hij tussen nu en een jaar bij een hele grote club terugkomt. Daar ben ik heilig van overtuigd."

Over een mogelijke opvolger van Van der Sar durft Van Duivenbode zich niet uit te laten. "Dat kan ik niet beoordelen. Daarvoor sta ik er te ver vanaf. Er worden alweer allerlei namen genoemd door journalisten. Ik vind het allemaal prima, maar ik ben van mening dat er op elke positie binnen Ajax iemand hoort te zitten met een voetbalachtergrond en een Ajax-achtergrond. Daarnaast moeten ze over heel veel andere kwaliteiten beschikken."