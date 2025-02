Earnest Stewart geeft mopperende PSV-fans uitleg waarom Noah Ohio niet naar Eindhoven komt

Earnest Stewart heeft voor de camera van ESPN uitleg gegeven over de winterse transferwindow van PSV. De technisch directeur wilde zich naast een linksback ook nog versterken met een extra spits, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Dat leidde tot ergernis bij veel Eindhovense fans.

Door het vertrek van Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Oppegård (AJ Auxerre), moest er nog een linksback worden toegevoegd aan de selectie van Peter Bosz. Op de valreep werd Tyrell Malacia voor de rest van het seizoen gehuurd van Manchester United. Daarbij zit ook een koopoptie, zo bevestigt Stewart.

“Malacia is fit. We zijn heel blij dat hij hier is verschenen en dat hij zijn kunsten weer kan vertonen. Er zit inderdaad een koopoptie in de deal.” Over de hoogte van die koopoptie en de verdere details wil Stewart niets loslaten, al wist Fabrizio Romano te melden dat PSV Malacia in de zomer voor tien miljoen euro kan overnemen.

Door de langdurige blessure van Ricardo Pepi, wilde PSV ook nog een extra aanvaller aantrekken. De pijlen werden eerst gericht op Loum Tchaouna van Lazio, maar de Franse spits mocht niet zomaar vertrekken. PSV moest meer dan 13 miljoen euro overmaken, wat werd gezien als een te groot risico.

Daarom werd er op Deadline Day doorgeschakeld op Noah Ohio. De spits was bij FC Utrecht op een zijspoor beland, maar tot een deal met PSV kwam het niet, zo legt Stewart uit. “Uiteindelijk zijn er twee clubs die er met elkaar uit moeten komen, en dat is niet gelukt”, zo geeft de technisch directeur een simpele reden.

Of Ohio zelf openstond voor de stap naar het Philips Stadion, durft Stewart niet te zeggen. “Dat moet je aan Noah zelf vragen. We zijn eerst met de clubs aan de slag gegaan. Dat ging over en weer respectvol, maar we zijn er niet met elkaar uitgekomen.”

Daardoor zit Bosz nu met een spitsenprobleem, daar Luuk de Jong de enige echte nummer 9 is in zijn selectie. Het niet kunnen aantrekken van een spits, had ook als gevolg dat middenvelder Isaac Babadi niet verhuurd mocht worden. “Dat hadden we van tevoren afgesproken. We konden in dit geval helaas geen verhuur doen”, besluit Stewart.