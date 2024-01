Dusan Vlahovic maakt er opnieuw twee en helpt Juventus aan koppositie

Juventus heeft gedaan wat het moest doen in de Serie A. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri won met 0-3 van Lecce dankzij twee treffers van Dusan Vlahovic en één van Gleison Bremer. De Serviër was dinsdag ook al goed voor een dubbelslag, toen tegen Sassuolo (3-0). Dankzij de zege is Juventus voorlopig de nieuwe koploper, al heeft Inter, dat een punt minder heeft, nog wel een wedstrijd tegoed.

Aan de kant van Juventus lijkt Kenan Yildiz de concurrentiestrijd met Arkadiusz Milik te hebben gewonnen. Het Turkse supertalent stond met Vlahovic in de aanval. Filip Kostic en Andrea Cambiaso moesten aan de zijkanten voor het gevaar vanaf de flanken zorgen.

Juventus was veruit de betere ploeg in de eerste helft, al lukte het de ploeg van Allegri niet om voor rust de score te openen. Kansen daarvoor kregen i Bianconeri wel. Zo krulde Vlahovic na zestien seconden naast en was Nikola Krstovic de reddende engel voor Lecce door een inzet van Weston McKennie voor de lijn weg te halen.

Niet veel later hadden Vlahovic en Kostic op aangeven van Cambiaso de bal voor het intikken, maar beide spelers slaagden er niet in om af te werken. Vlahovic zelf belandde wel in het net. Lecce speelde naar zijn mogelijkheden en kwam er vrij regelmatig gevaarlijk uit, maar écht grote kansen kwamen er niet.

Vlak na de theepauze kwam Pontus Almqvist wel dichtbij voor Lecce, maar de Zweed, die zich knap ontdeed van Danilo, had de pech dat Gleison Bremer genoeg deed om hem van scoren te houden. Aan de andere kant kreeg Vlahovic een prima mogelijkheid. De goaltjesdief kopte al vallend net naast.

Na een klein uur spelen viel de openingstreffer voor Juventus alsnog. McKennie gaf mee aan Yildiz, wiens schot recht op Wladimiro Falcone af ging. De doelman kon de bal niet in zijn bezit houden en uit de rebound was het alsnog raak. Andrea Cambiaso zette voor op Vlahovic, die via een verdediger raak schoot: 0-1.

Een kleine tien minuten na zijn eerste treffer volgde ook de tweede voor Vlahovic. Kostic zette uitstekend voor tot bij de tweede paal, waar McKennie knap richting de verre hoek kopte. De Amerikaan zou hebben gescoord, maar zag Vlahovic de bal net voor de doellijn nog een laatste zetje geven: 0-2.

Vijf minuten voor tijd zorgde Bremer voor de kers op de taart. De Braziliaanse mandekker kopte uitstekend binnen uit een vrije trap van Samuel Iling Junior: 0-3. In de rustige slotfase gebeurde er weinig meer, waardoor Juventus rustig achterover kan leunen en hopen op een misstap van Inter. De Milanezen komen op 28 januari pas weer in actie, daar zij het in Saudi-Arabië opnemen tegen Napoli in de strijd om de Supercoppa.

Daar is Dušan Vlahovic weer! ??

De Servische superspits is zo belangrijk voor Juventus dit seizoen en maakt zijn 10de van het seizoen ??#ZiggoSport #SerieA #LecceJuventus pic.twitter.com/zegf34jI7q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 21, 2024

