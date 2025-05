Dumfries reageert zeer bescheiden wanneer hij wordt gewezen op veelzeggende statistiek over zijn prestaties

Denzel Dumfries gaf na afloop van de knotsgekke wedstrijd tussen FC Barcelona - Inter (3-3) een interview aan de Italiaanse tak van Amazon Prime. De Man of the Match reageerde zeer nuchter op zijn optreden.



Dumfries liet zich al na dertig seconden gelden in Catalonië. De Nederlander gaf een assist op Marcus Thuram, die op fraaie wijze de 0-1 maakte. Vervolgens maakte Dumfries zelf met een knappe halfvolley de 0-2 voor zijn club.



Nadat Barça de achterstand volledig had weggepoetst, deed Dumfries nog maar eens een duit in het zakje door uit een hoekschop de 2-3 tegen de touwen te knikken. Zijn prestaties leverde hem de Man of the Match-award op.



“Dit is het echte Inter. We hebben met ons hart gespeeld”, stak de rechtsachter van wal in het interview. Dumfries kampte de afgelopen weken met een hamstringblessure en moest ook duels van het Nederlands elftal laten schieten. “Het was een zware blessure, maar ik ben helemaal terug.”



“Alles is nog mogelijk. We zijn een heel sterk team en dat hebben we maar weer eens bewezen. Forza Inter”, luidt het uit de mond van de absolute uitblinker aan Milaneze zijde.



Ook sprak hij na afloop met TNT Sports over de wedstrijd in de halve finale van de Champions League. “Het was een gekke wedstrijd. Ik denk dat we allebei goed waren en dat 3-3 een terechte uitslag is”, laat Dumfries weten.



Wanneer de verslaggever hem wijst op het feit dat hij de eerste Nederlander na Wesley Sneijder is met een doelpunt en een assist in dezelfde Champions League-wedstrijd, reageert hij nuchter. “Ah, dat wist ik niet. Leuke statistiek.”