Duitsland wint voor derde keer op rij niet en kent slechte opmaat naar EK

Dinsdag, 21 november 2023 om 22:40 • Lars Capiau • Laatste update: 22:43

Duitsland heeft ook in de vriendschappelijke oefeninterland tegen Oostenrijk een nederlaag geleden. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann ging met 2-0 onderuit, door doelpunten van Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner. In de vier oefenwedstrijden onder leiding van Nagelsmann, heeft die Mannschaft slechts één weten om te zetten in een overwinning.

Duitsland ging, met Kai Havertz wederom geposteerd op de linksbackpositie, op jacht naar eerherstel na het verlies eerder deze week tegen Turkije (2-3). Daarvoor moest het Oostenrijk, met ex-PSV’er Philipp Mwene in de basiself, verslaan.

Maar de Duitsers kwamen niet echt goed voor de dag. Na zeventien minuten spelen loste Michael Gregoritsch namens Oostenrijk al een waarschuwingsschot, tien minuten later was het wel raak.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Baumgartner bediende Sabitzer, die de bal met een schijnbeweging voor zijn rechtervoet neerlegde. Met een hard schot in de korte hoek verraste hij Kevin Trapp: 1-0.

Na de theepauze moest Duitsland orde op zaken stellen, maar daar kwam geenszins wat van terecht. Het had alles te maken met een directe rode kaart van Leroy Sane in de 52ste minuut.

Nadat de vleugelaanvaller Mwene van achter aantikte, trapte hij na. De oud-PSV’er kwam verhaal halen, waarna Sané de Oostenrijker in zijn gezicht duwde en naar de grond werkte.

Met tien man kon Duitsland weinig meer bewerkstelligen. Nadat Gregoritsch een kans liet liggen, verdubbelde Baumgartner wel de score. Na slim draaien van eerstgenoemde kreeg Baumgartner de bal mee. Oog in oog met Trapp rondde hij met een stift fraai af: 2-0.