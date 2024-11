Duitsland heeft zich zaterdagavond verzekerd van poulewinst in Groep 3. In eigen land maakte de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann gehakt van Bosnië en Herzegovina: 7-0. Zowel Florian Wirtz als Tim Kleindienst scoorde tweemaal, terwijl ook Jamal Musiala, Kai Havertz en Leroy Sané tot scoren kwamen.

Duitsland begon voortvarend aan de wedstrijd, want nog voor het verstrijken van de tweede speelminuut werd de score al geopend. Vanaf de rechterkant bezorgde Joshua Kimmich een perfecte voorzet bij Musiala, die in alle vrijheid kon binnenkoppen: 1-0.

De tweede treffer viel na een kwart wedstrijd spelen. Ditmaal kwam de treffer op naam van Kleindienst, die werd bediend door Robert Andrich. Nog voor rust werd ook de 3-0 gevonden: Wirtz had een uitstekende pass in huis op Havertz, die vervolgens raak schoot in de linkerbenedenhoek.

In de tweede helft haalden de Duitsers bepaald niet de voet van het gaspedaal, want vijf minuten na rust gaf het scorebord al 4-0. Uit een directe vrije trap schoot Wirtz op zeer fraaie wijze van buiten het zestienmetergebied raak.

Ook de 5-0 kwam op naam van Wirtz, die van dichtbij intikte uit de rebound. De zesde treffer werd genoteerd door Sané. Na een perfecte pass van Havertz nam de aanvaller de bal mee en zette hij met een bekeken schot de 6-0 neer.

Het slotakkoord werd gespeeld door Kleindienst. De spits gleed de 7-0 binnen na een voorzet van Antonio Rüdiger.

In de slotwedstrijd van de groepsfase van deze Nations League-editie neemt Duitsland het nog op tegen Hongarije.