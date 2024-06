Duitsland geeft galavoorstelling en maakt Schotland met de grond gelijk op EK

Duitsland heeft de openingswedstrijd van het EK op zeer overtuigende wijze gewonnen. In München was de ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann met 5-1 te sterk voor Schotland. Dankzij goals van Florian Wirtz, Jamal Musiala en Kai Havertz gaf het scorebord halverwege al een 3-0 tussenstand aan, waarna invallers Niclas Füllkrug en Emre Can in de tweede helft voor de doelpuntenproductie zorgden. Antonio Rüdiger bezorgde de Schotten met een eigen doelpunt in de slotfase nog een eretreffer.

De Duitsers vlogen direct uit de startblokken, want nog voor het verstrijken van de tiende speelminuut werd de voorsprong gevonden. Na een fraaie dieptepass van Toni Kroos legde Joshua Kimmich de bal breed op Wirtz, die vanaf randje zestien via de vingertoppen van Anges Gunn en de binnenkant van de linkerpaal raak schoot: 1-0.

De score werd negen minuten later al verdubbeld. Ditmaal stond Ilkay Gündogan aan de basis van de aanval. In het strafschopgebied controleerde Havertz de bal na een pass van Gündogan en hij legde de bal klaar voor Musiala. Laatstgenoemde schoot onberispelijk binnen: 2-0.

In de 26ste minuut kwam Schotland met de schrik vrij. Musiala werd gevloerd na een onbesuisde actie van Ryan Christie. Arbiter Clément Turpin wees naar de stip, maar de VAR zag dat de overtreding buiten het strafschopgebied was gemaakt: vrije trap.

Een penalty kreeg Duitsland twintig minuten later alsnog. Een harde overtreding van Ryan Porteous op Gündogan ontging Turpin, maar na het bekijken van de videobeelden deelde de scheidsrechter een rode kaart uit aan de Schotse verdediger en kende hij een penalty toe aan de Duitsers. Havertz maakte geen fout van elf meter: 3-0.

In het tweede bedrijf liet Duitsland de teugels enigszins vieren en werden er na een uur spelen meerdere wissels doorgevoerd. Wirtz en Havertz verlieten het veld voor respectievelijk Sané en Füllkrug. Laatstgenoemde liet zich nog meermaals zien in de laatste fase van de wedstrijd.

Na een combinatie met Gündogan kreeg Füllkrug de bal met enig fortuin terug in de zestien. De spits haalde vervolgens genadeloos uit: 4-0. Hij dacht een kwartier voor tijd ook nog zijn tweede van de avond aan te tekenen, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de slotfase was Rüdiger via een onfortuinlijk eigen doelpunt goed voor de 4-1, waarna invaller Emre Can de 5-1 eindstand op het scorebord zette. Hij rondde van buiten de zestien af na terugleggen van Thomas Müller.

