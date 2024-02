Duitse fans veroveren het internet met opzienbarende manier van protesteren

Het duel in de 2. Bundesliga tussen Hansa Rostock en Hamburger SV (2-2) is zaterdag om een wel heel bijzondere reden stil komen te liggen. Fans van de thuisploeg hadden twee bestuurbare auto's het veld op laten rijden met op het dak rookbommen in de kleuren van de club.

De protesten zijn aan de orde van de dag in Duitsland. Al weken wordt er geprotesteerd tegen de geplande betrokkenheid van investeerders bij de Deutsche Fußball Liga (DFL). Fans zijn het daar niet mee eens en uiten bijna wekelijks hun onvrede.

In Duitsland blijven ze protesteren tegen de miljardendeal die de Duitse Voetballiga probeert af te sluiten met een externe investeerder. Bij Hansa Rostock - Hamburger SV stuurden supporters op afstand bestuurbare auto's met rookbommen het veld op ??#ViaplayVoetbal #2Bundesliga pic.twitter.com/G0tWLtCSwv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) February 17, 2024

Zo werden er al tennisballen op het veld gegooid en kreeg Donyell Malen in januari chocolademunten op zijn hoofd gegooid in de thuiswedstrijd tegen 1. FC Köln.

Ook bij Hansa Rostock lieten ze zien uiterst creatief te zijn. Na tien minuten spelen in het thuisduel met Hamburger SV kwamen er plots twee op afstand bestuurbare auto's het veld op gereden. Op het dak waren rookbommen gemonteerd.

Ook bij het duel tussen TSG Hoffenheim en FC Union Berlin ging het mis zaterdagmiddag. Daar werden tennisballen op het veld gegooid. Het duel in de PreZero Arena moest als gevolg van de actie korte tijd worden onderbroken.

