‘Duitse en Nederlandse topclubs in de rij voor Sepp van den Berg’

Duitse en Nederlandse topclubs hebben Sepp van den Berg op de radar, zo schrijft journalist Marcel van der Kraan in zijn interview met de verdediger namens De Telegraaf. De 22-jarige Zwollenaar, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde bij FSV Mainz 05, wil komende zomer, ondanks de komst van Arne Slot, vertrekken bij Liverpool.

The Reds zouden mikken op liefst 20 miljoen euro voor Van den Berg, die dat prijskaartje zelf te gortig vindt. Volgens Van der Kraan is de rechtspoot ‘een van de meest begeerde jonge centrale verdedigers’ van de wereld.

Ondanks zijn Zwolse roots lijkt het er niet op dat Van den Berg hoeft te rekenen op kansen onder Slot, die deze zomer begint aan zijn klus als manager van Liverpool. Afgelopen week moest Van den Berg zich wel melden bij de Engelse grootmacht, om verschillende fysieke testen af te werken.

Hoewel Van den Berg een uitstekend seizoen in de Bundesliga achter de rug heeft, voelt hij zelf ook weinig behoefte om zich opnieuw te bewijzen bij Liverpool. De verdediger zegt in gesprek met de ochtendkrant dat zijn liefde voor de club is bekoeld, zonder daarbij exact gequote te worden.

Volgens Van der Kraan baalt Van den Berg er wel van dat Liverpool hoog in de boom zit. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 12 miljoen euro, maar de Engelsen zouden azen op 8 miljoen euro meer. Van den Berg ligt op Anfield nog tot medio 2026 vast en moet dus hopen op medewerking van zijn werkgever.

Het lijkt erop dat Van den Berg openstaat voor een definitieve transfer naar Duitsland. “In Duitsland geniet ik van Dortmund-uit met 70.000 man, Bayern München-uit tegen Harry Kane, Stuttgart, Leipzig, Leverkusen, tegen dat soort clubs word ik elke week uitgedaagd.”

Ook topclubs uit de Eredivisie zijn gecharmeerd van Van den Berg, die zich qua prijskaartje wel in het dure segment begeeft. Van der Kraan noemt in zijn artikel geen namen, maar The Athletic wist dinsdag al te melden dat Ajax nog altijd geïnteresseerd is in de fysieke mandekker. Naast Ajax zouden ook Brentford, Southampton en VfL Wolfsburg geïnteresseerd zijn in de achtvoudig jeugdinternational van Jong Oranje.

