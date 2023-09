Duel tussen RKC en Ajax definitief gestaakt na zware hoofdblessure Vaessen

Zaterdag, 30 september 2023 om 23:03 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:35

Het Eredivisie-duel tussen RKC Waalwijk en Ajax is zaterdagavond in de slotfase definitief gestaakt bij een 2-3 voorsprong voor de Amsterdammers na een horrorblessure van Etienne Vaessen. De doelman kwam hard in botsing met Brian Brobbey en werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen. Spelers van RKC en Ajax waren zichtbaar aangeslagen.

Steven Bergwijn keerde tegen RKC terug in de basis. De aanvoerder van Ajax moest De Klassieker missen wegens kiespijn, maar was weer hersteld. Dat ging ten koste van Branco van den Boomen, waardoor Carlos Forbs verhuisde van de linkerflank naar de rechter. Steven Berghuis keerde daardoor terug op de 10-positie. Devyne Rensch kreeg daarnaast de voorkeur boven Anton Gaaei en Gastón Ávila startte als centrale verdediger naast Josip Sutalo, waardoor Jorrel Hato de linksback van dienst was.

Het aanvalsspel van de Amsterdammers oogde in het eerste halfuur stroef, zoals eigenlijk het hele seizoen al het geval is. In tegenstelling tot eerdere wedstrijden slaagden de manschappen van Steijn er in Waalwijk wel in om de defensieve rijen gesloten te houden. Uit het niets was de voorsprong voor Ajax een feit, toen Brobbey fraai werd weggestoken door Forbs. De spits joeg de bal vervolgens uit een moeilijke hoek in de kruising: 0-1.

Lang konden de bezoekers echter niet van de voorsprong genieten, want Michiel Kramer bracht de stand na 37 minuten weer in evenwicht door tegen een harde voorzet van Aaron Meijers aan te lopen: 1-1. Diezelfde Meijers vervulde niet veel later een negatieve hoofdrol door Forbs in de zestien aan zijn shirt naar beneden te trekken, waarop scheidsrechter Pol van Boekel de bal op de penaltystip legde. Bergwijn bleef koel en stuurde doelman Vaessen de verkeerde hoek in: 1-2. Bijna kwam RKC voor rust opnieuw langszij, ware het niet dat Silvano Vos met een interceptie kon voorkomen dat Reuven Niemeijer wist te scoren.

Vroeg in de tweede helft kon Ajax weer helemaal opnieuw beginnen, nadat Jay Gorter er niet goed uitzag bij een vrije trap van Yassin Oukili: 2-2. De Amsterdammers vertikten het om bij de pakken neer te gaan zitten na de twaalfde tegentreffer in het prille Eredivisie-seizoen. Het was Berghuis die zijn ploeg met een schot uit de draai voor de derde keer in Waalwijk op voorsprong schoot: 2-3. David Min was nog dicht bij de 3-3 na een handig overstapje van Kramer, maar verder dan deze kans kwam RKC hierna lange tijd niet.

Vaessen kwam in de slotfase hard in botsing met Brobbey, wat zorgde voor een grote schok in het stadion. ESPN toonde uit respect voor Vaessen geen enkele herhaling van het moment. Brobbey werd in beeld gebracht terwijl de spits van Ajax een schietgebed bracht voor de keeper. De spelers van RKC waren zichtbaar zwaar aangeslagen en geëmotioneerd. Vaessen werd op een brancard weggedragen richting de catacomben. Door een doek werd het zicht onttrokken, terwijl de geblesseerde keeper werd weggedragen. Doordat ploeggenoten van Vaessen emotioneel niet meer in staat waren om verder te spelen werd het duel uiteindelijk definitief gestaakt.