Dubieuze strafschoppen brengen beslissing bij remise tussen Willem II en Cambuur

Willem II en sc Cambuur hebben elkaar vrijdagavond in evenwicht gehouden: 1-1. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam via een makkelijk gegeven strafschop van Milan Smit al snel op voorsprong, waarna de koploper met een tevens dubieuze penalty de stand gelijktrok.

Bij Cambuur kon De Jong weer niet beschikken over spits Roberts Uldrikis. De van Sparta Rotterdam gehuurde Agustin Anello nam zijn plekje in, waardoor Smit doorschoof naar de spitspositie. Bij Willem II keerde Thijs Oosting terug in de punt van de aanval.

href="https://t.co/7otirGtjUW">https://t.co/7otirGtjUW pic.twitter.com/4gHyS5lmzs

— ESPN NL (@ESPNnl) February 2, 2024

Al na een minuut of drie konden de uit Leeuwarden meegereisde Cambuur-fans juichen. Anello zette druk op Tommy St. Jago, die met de bal aan zijn voet zijn lichaam in het duel gooide. Arbiter Erwin Blank zag er een overtreding in.

De daaruitvolgende strafschop was zoals gewoonlijk voor Smit. Hij mocht voor de tiende keer dit seizoen aanleggen vanaf elf meter, en voor de tiende keer benutte hij het buitenkansje: 0-1.

Een kwartier later kreeg ook Willem II een cadeautje van de scheidsrechter. Blank legde de bal ditmaal op de stip nadat St. Jago de bal van dichtbij tegen het arm van Thomas Poll schoot, die hem ogenschijnlijk langs zijn lichaam hield.

Minder soepel dan Smit, maar ook Oosting benutte in twee instanties de penalty. Waar Yanick van Osch in eerste instantie de baas was over de zoon van de FC Twente-trainer, was de rebound een prooi voor de aanvaller: 1-1.

Na de gelijkmaker golft het spel op en neer. Zo trad Joshua Smits reddend op na een poging van Remco Balk, maar bracht Van Osch ook redding na een hachelijke situatie voor het geel-blauwe doel. Op slag van rust zeilde een schot van Oosting net naast het doel, terwijl Fedde de Jong aan de andere kant Cambuur bijna naar een voorsprong schoot.

In de tweede helft waren er dreigende momenten, maar weinig uitgespeelde kansen. Een gevaarlijke vrije trap van de thuisploeg wordt goed weggewerkt door Van Osch, waarna een schot van Balk gekraakt wordt.

Ex-Cambuur-verdediger Erik Schouten was na een soort scrimmage voor het Cambuur-doel misschien nog wel het dichtst bij een derde treffer, maar Van Osch kon adequaat genoeg ingrijpen. Zo eindigde de wedstrijd in 1-1, waardoor Willem II koploper blijft en Cambuur de zevende plek vasthoudt. De Leeuwarders nemen het woensdag in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op tegen Vitesse.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties