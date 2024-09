Dirk Kuijt heeft zaterdag opnieuw een flinke tegenvaller te incasseren gekregen in België. De trainer ging met Beerschot in eigen huis hard onderuit tegen directe concurrent STVV uit Sint-Truiden: 0-3. De druk op Kuijt zal na een dramatisch begin van de competitie alleen verder toenemen.

Beerschot, met de voormalige Ajax-speler Ar'Jany Martha en ex-FC Volendam-speler Brian Plat in de opstelling, kwam al na negen minuten op achterstand.

Shogo Taniguchi scoorde als eerste namens STVV in het Olympisch Stadion in Antwerpen. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd schoot Hervé Matthys de bal in eigen doel, waarna Ryotaro Ito de eindstand op 0-3 bracht.

Het was voor Kuijt al de zevende competitienederlaag op rij. Beerschot heeft één punt uit acht wedstrijden en staat roemloos onderaan in de Jupiler Pro League.

Kuijt begon het seizoen nog aardig met een gelijkspel tegen OH Leuven (0-0), maar daarna volgden alleen nog nederlagen tegen Union Sint-Gillis (3-1), Cercle Brugge (4-1), KRC Genk (3-4), Standard Luik (1-0), FCV Dender (1-2), Charleroi (3-0) en dus STVV.

Het wordt voor Beerschot nu al een enorme opgave om degradatie af te wenden. In België degraderen de onderste vier ploegen direct naar het tweede niveau. Beerschot heeft nu acht punten achterstand op de veilige plek twaalf.