Droomoverstap voor Weghorst komt dichterbij: ‘Wout kan voor afkoopsom weg’

FC Twente werkt nog altijd volop aan de komst van Wout Weghorst. De Tukkers hopen de 31-jarige spits, die op huurbasis voor TSG Hoffenheim uitkomt, komende zomer voor een redelijke prijs over te nemen van Burnley, zijn eigenlijke werkgever. "Er staat een afkoopsom in zijn contract", bevestigt zaakwaarnemer Simon Cziommer tegenover Voetbal International.

Weghorst staat sinds begin 2021 onder contract bij Burnley, dat hem na zijn eerste halfjaar in de Premier League al drie keer verhuurde. Dit seizoen speelt Weghorst voor Hoffenheim. De spits staat op 7 goals en 4 assists in 27 officiële wedstrijden voor de nummer zeven van de Bundesliga.

Burnley degradeerde afgelopen zondag uit de Premier League. "'Qua budgettering zit er niet zoveel verschil tussen de Premier League en het Championship", aldus Cziommer. "Maar Wout heeft nog maar een contract voor een jaar."

Het is nog onduidelijk wat de plannen van Burnley zijn met Weghorst. "Ik kan me niet voorstellen dat ze hem een jaar lang willen behouden en vervolgens transfervrij de deur uit laten gaan. Maar dat zeg ik zonder met de club te hebben gesproken."

Het is voor Weghorst een langgekoesterde droom om ooit voor FC Twente te spelen. "Hij vindt het een fantastische club, net als ik trouwens. Ik heb ervoor mogen spelen, Twente is mijn thuis. Zo voelt het ook voor Wout, die er vroeger als supporter op de tribune stond."

Voordat Weghorst een besluit neemt over zijn toekomst, moet duidelijk worden wat Burnley van plan is. "Stel dat manager Vincent Kompany nu zegt: 'Ik heb Wout nodig om ons terug te schieten naar de Premier League, de rest interesseert me niet.' Dan wordt het weer een heel ander verhaal."

