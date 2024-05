Driouech en Duijvestijn schieten Excelsior langs weinig effectief ADO Den Haag

Couhaib Driouech en Lance Duijvestijn hebben Excelsior woensdagavond de overwinning bezorgd op bezoek bij ADO Den Haag: 1-2. De Rotterdammers kwamen tegen de verhouding in op een 0-2 voorsprong in het eerste bedrijf, maar wisten de marge van twee na rust niet vast te houden. Een fraaie volley van Henk Veerman zorgde ervoor dat ADO nog genoeg om voor te spelen heeft tijdens de return van dit weekend.

ADO schoot uit de startblokken in de openingsfase van de wedstrijd en creëerde meerdere mogelijkheden om de score te openen. Zo was het Matteo Waem die de 1-0 op het scorebord had moeten zetten, maar dat naliet. De Belg was het eindstation van een fijne corner van Daryl van Mieghem, maar kopte de bal vanaf enkele meters vanaf het vijandelijke doel over. Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen was zichtbaar gefrustreerd over de vrijheid die Waem kreeg van zijn ploeg.

Nog geen minuut later ging het weer bijna fout voor de Rotterdammers. Dit keer was het Stijn van Gassel die in actie moest komen. De doelman had eerst een antwoord in huis op een inzet van Gylermo Siereveld en voorkwam daarna dat Joel Ideho de rebound kon verzilveren. In de twaalfde minuut kreeg ADO de derde grote kans in drie minuten tijd.

Jari Vlak ging alleen op Van Gassel af en besloot op het laatste moment af te geven op Van Mieghem, maar die pass werd onderschept waardoor ook die kans op niets uitliep. In de zestiende minuut kwam Excelsior tegen de verhouding in op voorsprong dankzij smaakmaker Driouech. De bezoekers pikten de bal op na een slordige pass van Siereveld en zetten vervolgens de weg in richting het doel van Nick Marsman.

Troy Parrot gaf af op Driouech en laatstgenoemde zag zijn poging van richting veranderd worden en met wat fortuin over Marsman in het doel vliegen: 0-1. Ruim zeven minuten na de openingstreffer breidde Excelsior de marge uit naar twee via Duijvestijn, die een teruggetrokken voorzet van Driouech tot assist promoveerde en raak schoot: 0-2.

Beide elftallen kregen in de resterende speeltijd van het eerste bedrijf nog wat kansen, maar wisten niet te scoren. De thuisploeg kwam na rust wederom sterk uit de kleedkamer en nam het doel van Van Gassel al in de 46ste minuut onder vuur, maar zonder succes. ADO wist het betere veldspel twintig minuten voor tijd om te zetten in een fraai doelpunt dankzij Veerman.

Een afgemeten voorzet van Ideho werd middels een heerlijke volley knap afgerond door de boomlange spits, die er daarmee voor zorgde dat ADO in het laatste kwartier op zoek kon gaan naar de gelijkmaker: 1-2. Die zou tien minuten voor tijd bijna vallen, daar ook Van Mieghem het met een volley probeerde, dit keer in de korte hoek.

Van Gassel wist die inzet met zijn voet uit zijn doel te houden. Veerman, die meermaals ongelukkig was in de afronding, miste in de laatste minuten nog een gigantische kans op de gelijkmaker. Daardoor wist Excelsior de voorsprong vast te houden en kan de ploeg van Dijkhuizen het karwei zaterdag in eigen huis afmaken.

