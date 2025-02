Driessen zucht: 'Het is natuurlijk dramatisch dat Nederland zo'n speler niet heeft'

Valentijn Driessen keek donderdagavond met speciale interesse naar één speler van Ajax, die bezig is aan zijn doorbraak in de hoofdmacht. Het zestienjarige talent is een zeldzaamheid in de Nederlandse voetbalwereld, constateert Driessen dat er bijzonder weinig toptalenten doorbreken heden ten dage.

Jorthy Mokio deed donderdag 90 minuten mee in het Europa League-duel met Union Sint-Gillis, dat door Ajax met 0-2 werd verslagen in het Koning Boudewijnstadion. Mokio luisterde zijn sterke optreden op met het tweede Amsterdamse doelpunt in de 71ste minuut.

''Het is natuurlijk dramatisch dat Nederland zo'n speler niet heeft'', verzucht Driessen vrijdag in de Kick-Off-podcast van De Telegraaf. Presentator Hein Keijser schuift direct de naam van AZ-middenvelder Kees Smit naar voren.

''Die zou het kunnen worden, ja. Dat is een hele goede speler. En Ihattaren was van daarvoor. Maar van het laatste jaar waarvan je denkt: jee, wat zien we hier? Bijna niet. Bij Ajax ook niet. Geen aanvallers waar je een keertje naar verlangt'', ziet de voetbaljournalist weinig grote talenten rondlopen op de Nederlandse velden.

''Want bij Brobbey had je niet het gevoel dat je nu bij deze jongen hebt'', laat Driessen nogmaals merken dat hij met veel plezier naar de ontwikkeling van Mokio kijkt. Wel plaatst hij direct een kanttekening. ''Ik moet eerlijk zeggen: tegen Fortuna had ik dat gevoel ook niet bij Mokio.''

De jonge Ajacied speelde afgelopen zondag tegen Fortuna als linksback, als vervanger van Jorrel Hato. Ajax maakte op het slechte veld in Sittard geen grootse indruk, maar verliet Zuid-Limburg wel met een 0-2 overwinning. Hierdoor is Ajax voorlopig koploper in de Eredivisie en een echte concurrent van PSV.

Keijser houdt de discussie levend en wil weten hoe Driessen denkt over Antoni Milambo, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij Feyenoord. ''Nee, ook niet'', vindt de chef voetbal van de landelijke krant dat de middenvelder nog wat stappen moet zetten voordat hij de top bereikt.