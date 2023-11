Driessen weet of Akpom eerste spits is bij Ajax na indrukwekkende reeks goals

Zondag, 26 november 2023 om 21:58 • Jan Hoeksema

Brian Brobbey blijft de eerste spits bij Ajax, zo onthult Valentijn Driessen zondagavond. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft dat John van 't Schip tevreden is over Chuba Akpom, die zaterdag als basisklant zijn vijfde goal van het seizoen maakte tegen Vitesse (5-0), maar de trainer geeft voorlopig de voorkeur aan Brobbey.

"Het altijd zo kritische Ajax-publiek heeft Akpom in de armen gesloten", aldus Driessen. "De fans smolten zelfs toen de grote Engelse beul direct na afloop op het grote scherm zichtbaar was met een klein Akpommetje in zijn armen."

"Of Akpom ooit zal promoveren van antiheld tot held bij Ajax ligt niet in de verwachting. Trainer John van ’t Schip is blij met zijn a-typische Ajax-spits, maar toch hoopt iedereen bij de club dat Brian Brobbey fit is donderdag (tegen Olympique Marseille, red.)", aldus de journalist.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Akpom stond tegen Vitesse voor de tweede keer aan de aftrap van een Eredivisieduel. Dat deed hij omdat eerste keus Brobbey geblesseerd moest toekijken, nadat hij niet ongeschonden uit het duel met Almere City (2-2) was gekomen.

Eerder startte de Akpom ook in de basis tegen FC Twente (3-1 verlies). Vooralsnog maakte de aanvaller echter vooral indruk als invaller.

In november scoorde de spits namelijk in drie achtereenvolgende Eredivisiewedstrijden, terwijl hij in geen van die duels aan de aftrap verscheen. De spelers van FC Volendam, sc Heerenveen en Almere City moesten allen toekijken hoe Akpom als invaller trefzeker was.

In totaal speelde de van Middlesbrough overgenomen voorhoedespeler dertien keer namens Ajax. In die wedstrijden wist hij vijf keer te scoren. Een assist geven deed Akpom nog niet namens de Amsterdammers.