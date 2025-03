Driessen waarschuwt Koeman: 'Hij zou weleens door het ijs kunnen zakken tegen Spanje'

Valentijn Driessen buigt zich in een video-item van De Telegraaf over de opstelling van het Nederlands elftal. De chef voetbal van de ochtendkrant weet in ieder geval wie bondscoach Ronald Koeman tegen Spanje moet opstellen links in de verdediging.

''Ronald Koeman hield in het midden of het Youri Baas of Ian Maatsen wordt'', aldus Driessen, die direct verwijst naar de woorden van ESPN-collega Pascal Kamperman op de persconferentie van zaterdag.

''Is dat kiezen tussen een speler die daar niet zo vaak speelt, ook al is het zijn eigen positie, en een speler die wél heel veel speelt, maar niet zo vaak op die positie?'', wilde Kamperman weten van Koeman, die de kaarten tegen zijn borst hield. 'Ik ga niet zeggen wie het zondag wordt.''

''Ik zou voor Ian Maatsen gaan'', geeft Driessen als advies mee aan Koeman. ''Die heeft al grote wedstrijden gespeeld bij Borussia Dortmund. De finale van de Champions League bijvoorbeeld. Ik denk niet dat hij hiervan onder de indruk raakt.''

''Ik vind hem aanvallend ook sterker. En ook verdedigend. En Baas speelt toch op een iets ander niveau. Maatsen speelt met Aston Villa in de Champions League. En Baas speelt Europa League. En hij zou hier in Valencia weleens door het ijs kunnen zakken'', herhaalt Driessen dat Maatsen wat hem betreft de beste optie is voor de linksbackpositie.

''Zoals Jorrel Hato. Die het héél erg moeilijk had uit tegen Duitsland in München'', betrekt de Oranje-volger de tegen Spanje geschorste verdediger in de discussie. De linksback van Ajax mist Spanje-uit vanwege de rode kaart die hij donderdag ontving na een charge op Robin Le Normand.

Koeman kan in ieder geval geen beroep doen op Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal haakte vrijdag af wegens ziekte, waarna Maatsen zich mocht melden in het trainingskamp van Oranje.