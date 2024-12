Driessen voorspelt belangrijke wijziging in beste basiself van Peter Bosz zijn PSV

Valentijn Driessen vermoedt dat Joey Veerman zijn basisplek weleens kwijtgeraakt kan zijn bij PSV, zo stelt hij in zijn column in De Telegraaf. De Amerikaan is volgens de journalist momenteel de beste speler van de Eredivisie.

Tillman was wederom een van de uitblinkers bij de afgetekende 3-0 overwinning van PSV in de topper tegen Feyenoord. Met een schitterend doelpunt beslechtte hij bij een 2-0 tussenstand het pleit door de bal heerlijk in de hoek te draaien.

In aanloop naar het topduel met Feyenoord had trainer Peter Bosz slecht nieuws voor Joey Veerman. Voor de Volendamse middenvelder was er geen basisplek, omdat Bosz de voorkeur gaf aan Jerdy Schouten, Ismael Saibari en dus Tillman.

Eerder experimenteerde Bosz - wegens een blessure van Noa Lang - ook met de Amerikaan op de linksbuiten, maar toch lijkt de beste positie van Tillman die als meest vooruitgeschoven middenvelder te zijn.

Zodoende denkt Driessen dat Veerman zijn basisplek zomaar kwijt kan zijn na de winterstop. Net als collega-middenvelder Schouten lag Veerman dit seizoen enige tijd uit de roulatie, maar eerstgenoemde heeft als controleur een streepje voor,

"Mocht Tillman deze vorm na de korte winterstop vasthouden, dan kan Veerman weleens het kind van de rekening worden", schrijft Driessen. Hij beroept zich op de cijfers met en zonder de van sc Heerenveen overgekomen spelverdeler.

"In zijn afwezigheid verloor PSV eenmaal", wijst de journalist naar het duel met Ajax (3-2), waar uitgerekend Tillman negatief uitblonk bij de laatste tegentreffer. "Maar verder bleef de ploeg nationaal en internationaal ongeslagen."

Driessen vervolgt. "Bij zijn derde invalbeurt tegen Brest kon Veerman de nederlaag niet voorkomen. Tegen Heerenveen keerde de Volendammer terug in de basis en verloor PSV."

"Vandaar vond Veerman zich voor de topper tegen Feyenoord terug op de reservebank en vormde Tillman een koppel met Schouten. Raakt dit duo meer op elkaar ingespeeld, dan kan het het succesrijke PSV-koningskoppel Schouten-Veerman van het kampioensjaar doen vergeten."