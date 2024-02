Driessen: ‘Voor PSV echt wel noodzakelijk dat hij snel aan spelen toekomt'

Valentijn Driessen is blij dat Joey Veerman fit genoeg is om zondag te starten bij PSV in de uitwedstrijd tegen FC Volendam. De middenvelder van de koploper was enkele weken afwezig door blessureleed en volgens de chef voetbal van De Telegraaf was dat goed te merken.

"Voor PSV is het echt wel noodzakelijk dat Joey Veerman snel aan spelen toekomt", geeft Driessen vrijdag hoog op over de controleur in Kick-off, de podcast van De Telegraaf. "Dat hebben we vorige week gezien tegen Ajax. PSV mist hem gewoon met zijn creatieve vermogen."

"Hij kan de bal hoger op het veld brengen en mensen vrij spelen. Dat is natuurlijk een genot om naar te kijken. Iemand die er niet bij is, wordt steeds groter en beter, dat geldt voor Joey Veerman ook. Maar het is natuurlijk een geweldige speler, die heeft PSV gewoon hard nodig."

"Dus ik ben benieuwd wat hij gaat laten zien aan De Dijk", loopt Driessen alvast vooruit op speeltijd van Veerman in de uitwedstrijd van PSV in Volendam van zondag.

Bosz

Bosz kan naast Veerman ook weer beschikken over Malik Tillman en Ricardo Pepi. "De meesten zijn weer terug. Hebben meegetraind en zullen erbij zijn. Alleen Noa Lang en Guus Til nog niet", zei de PSV-coach vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan Volendam-uit.

Bosz weet dat het onrustig is in Volendam vanwege de rechtszaak tussen het team van voormalig hoofdtrainer en technisch directeur Wim Jonk en zijn oude werkgever. Daarnaast zijn er grote zorgen vanwege de zeventiende plaats. "Ik praat er met Joey natuurlijk over, vanochtend nog even. Ik verwacht een ploeg die er alles aan zal doen om in de Eredivisie te blijven."

