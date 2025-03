Driessen verbijsterd door reden waarom Noa Lang op de bank zat bij PSV tegen Go Ahead

Johan Derksen is in Vandaag Inside weer eens kritisch op Noa Lang, die in zijn ogen te weinig rendement heeft als vleugelaanvaller van PSV. Valentijn Driessen deelt de mening van zijn tafelgenoot en onthult waarom Lang vorige week op de bank begon in het met 1-2 verloren duel met Go Ahead Eagles in de halve finale van de TOTO KNVB Beker.

''Ik werd wel een beetje moe van die Lang'', verzucht Derksen als de buitenspeler van PSV ter sprake komt. ''Dan wordt er iets geroepen bij Go Ahead, en gaat hij weer tekeer tegen het publiek. Maar met al zijn bombarie heeft Lang dit seizoen nog heel weinig gebracht.''

Derksen doelt met die uitspraak op de ontmoeting met Go Ahead van zaterdagavond, door PSV met 3-2 verloren. De Eindhovenaren kwamen nog wel op een 1-2 voorsprong in de eerste helft, nadat een inzet van Lang wat gelukkig in het doel vloog. De aanvaller maakte daarna enkele provocerende gebaren richting het thuispubliek.

Driessen weet de reden waarom Lang vorige week woensdag reservespeler was in de bekerwedstrijd tegen de club uit Deventer. ''Die Lang had praatjes voor tien na de wedstrijd tegen Juventus'', doelt de chef voetbal van De Telegraaf op het sterke optreden van de flankspeler na de met 3-1 gewonnen Champions League-wedstrijd in het Philips Stadion.

''Maar dan komt Go Ahead en dan zien we hem niet. En Lang begon als reserve omdat hij te laat was. Waar gaat dat over? Te laat komen voor de halve finale van de KNVB Beker'', aldus Driessen, die Lang nog wel zag invallen in de bekerontmoeting.

''In de tweede helft tegen Go Ahead hebben we hem niet gezien. Hij is al 25,26 jaar oud. Maar hij levert gewoon niet. Dat gaat ook nooit wat worden'', trekt Driessen tot slot een harde conclusie over Lang, die tot medio 2028 vastligt bij PSV.

Lang en zijn ploeggenoten van PSV bereiden zich nu voor op de heenwedstrijd tegen Arsenal in de achtste finale in de Champions League. De return in Noord-Londen is op 12 maart.