Driessen keihard voor Van Persie, nu hij voor Feyenoord kiest: 'Dat doe je gewoon niet'

Feyenoord gaat voor Robin van Persie als permanente opvolger van de onlangs ontslagen Brian Priske. Valentijn Driessen heeft zo zijn bedenkingen bij de keuze voor de coach van sc Heerenveen, zo blijkt vrijdag uit Kick-Off van De Telegraaf.

''Ik vind het een goede aanstelling. Ik vind het alleen veel te vroeg. Hij had Heerenveen trouw moeten blijven tot het einde van het seizoen'', reageert Driessen op de naderende komst van Van Persie naar Feyenoord.

''Je loopt niet tussentijds weg. Zeker niet bij een club die jou de kans heeft gegeven om hoofdtrainer te worden. Ik vind dit niet de manier waarop je dit zou moeten doen'', is de chef voetbal van de ochtendkrant zeer duidelijk in zijn mening over de beoogde nieuwe coach in Rotterdam-Zuid. ''Hij kan wachten, en Feyenoord kan ook rustig wachten tot het einde van het seizoen. En dan kan Pascal Bosschaart nog een paar wedstrijden doen.''

''René Hake kan dan op de bank komen zitten, want die heeft de papieren. Die kan samen met Bosschaart het seizoen afmaken. En met John de Wolf en Etiënne Reijnen. En dan stroomt Van Persie gewoon in. Dat lijkt allemaal niet zo moeilijk'', aldus Driessen.

SC Heerenveen raakt dus tijdens het seizoen zijn hoofdtrainer kwijt. ''Ze hadden 'nee' kunnen zeggen, maar ze kiezen voor het geld. Die krijgen nu de afkoopsom voor Van Persie. En ze laten hem wel heel makkelijk gaan, ja. Dus dat zegt misschien ook wel iets.''

Driessen weet dat Van Persie onervaren is als hoofdcoach, en dat Feyenoord dus een risico neemt. ''De beginnersfouten die iedere trainer maakt, heeft hij ook gemaakt bij Heerenveen. En die zal hij bij Feyenoord ook wel maken. Maar het moet natuurlijk niet desastreus worden voor Feyenoord in de Europacup of voor de competitie of beker volgend seizoen.''

''Ik ben benieuwd welke afspraken Van Persie met Te Kloese (technisch directeur Feyenoord, red.) heeft gemaakt'', haakt Mike Verweij in. ''Want je kan uitgeschakeld worden in de Champions League, dat is geen schande. Maar dat kan wel één van zijn eerste wedstrijden zijn. De tweede plaats is bijna onmogelijk, het wordt eerder derde, vierde of vijfde.''

''Ik mag hopen, hoe hij ook presteert, dat Feyenoord hem lang blijft steunen. Het is een jongen van de club, daardoor heeft hij ook veel krediet. Maar dan neem ik aan dat hij, als hij op zo'n moeilijk moment instapt, ook volgend jaar of langer op de bank zit. Dat moet je wel goed dichttimmeren'', aldus Verweij.