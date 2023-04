Driessen is overtuigd en ziet ‘impuls voor opleiding AZ’ rondlopen in Alkmaar

Vrijdag, 21 april 2023 om 07:20 • Wessel Antes • Laatste update: 08:43

Valentijn Driessen is onder de indruk van AZ-talent Mexx Meerdink, zo schrijft hij vrijdagochtend in De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant was donderdagavond aanwezig in Alkmaar en zag de negentienjarige invaller de beslissende penalty benutten tijdens de strafschoppenreeks tegen Anderlecht. Daardoor is AZ halve finalist in de Conference League, maar Driessen denkt ook dat Meerdink op lange termijn belangrijk kan worden voor de Alkmaarders.

Driessen ziet dat AZ met Meerdink, Wouter Goes, Kees Smit en Maxim Dekker vier talenten heeft rondlopen die het ver kunnen schoppen. De journalist concludeert dat AZ in de komende jaren een keer een speler moet opleiden voor een Europese topclub. “De bewierookte jeugdacademie van AZ heeft tal van talenten voortgebracht, maar die laatste stap naar een internationale grootmacht blijkt nog altijd niet te nemen voor AZ’ers. Dat is best wel een dingetje bij de club. Vandaar hopen ze in Alkmaar dat één of meer van de genoemde vier het uiteindelijk lukt de ban te breken.”

De journalist denkt dat men in Alkmaar zeer blij is met de winnende penalty van Meerdink. “Dat uitgerekend Meerdink de Alkmaarse club naar de halve finale van de Conference League schoot ten koste van Anderlecht zullen ze vieren op Kalverhoek, het jeugdcomplex van AZ. Het geeft een nieuwe impuls aan de opleiding”, aldus Driessen, die veel verwacht van de jonge centrumspits. “Meerdink drukte definitief zijn neus tegen het venster. De aanvaller, zoon van voormalig international Martijn Meerdink, had al wat speelminuten gemaakt in de Eredivisie. Zonder te scoren overigens. Desondanks liep hij niet weg voor zijn verantwoordelijkheid op het moment suprême voor AZ in het derde Europese bekertoernooi.”

Driessen noemt Teun Koopmeiners, Myron Boadu, Calvin Stengs en Owen Wijndal als voorbeelden van veelbelovende AZ-talenten die de Europese top nog niet wisten te halen. De journalist stelt dat een aantal goede seizoenen in de Eredivisie geen garantie is om door te breken in Europa. “Daarvoor wordt meer gevraagd en of de jeugdopleiding van AZ voor dat ontbrekende schakeltje kan zorgen mogen jongens als Meerdink, Goes, Smit en Dekker bewijzen in de toekomst. En misschien al met de hoofdmacht van Pascal Jansen in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United.”

Meerdink

Meerdink zelf verscheen donderdagavond na afloop van de wedstrijd tegen Anderlecht voor de camera van de NOS. “Het is fantastisch dat ik de winnende mag nemen, maar dit hebben we als team gedaan. Gelukkig gaan we verder in Europa”, aldus de Spits, die zijn penalty feilloos binnenschoot. “Het was een fantastisch moment, hier droom je natuurlijk van. Als je hem dan zo binnen kunt schieten is dat fantastisch. Ik was volledig gefocust.”