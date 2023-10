Driessen houdt hoop in Ajacied: ‘Hij bakte er bij Feyenoord eerst ook niks van’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 10:56 • Bart DHanis • Laatste update: 12:03

Mike Verweij wordt nog niet enthousiast van het spel van Ajax, maar toch heeft hij iets positiefs kunnen halen uit het duel met RKC Waalwijk (2-3 voorsprong, gestaakt in minuut 85).

De Ajax-watcher van De Telegraaf zegt in Kick-off, de voetbalpodcast van de krant, dat de spelers van Ajax ieder geval ‘veerkracht’ hebben getoond. “Ze hadden hem ook het laatste zetje kunnen geven.”

Verweij zegt dat het voetbal nog steeds slordig is, het drukzetten niet goed gaat en dat de ploeg nog altijd zeer kwetsbaar is in de omschakeling. Toch gingen er tegen RKC ook een paar dingen wél goed. “Ze toonden veerkracht. Ze hadden hem het laatste zetje kunnen geven, maar dat deden ze niet. Dat pleit echt in het voordeel van Maurice Steijn. Of het genoeg is, zal nog moeten blijken.”

“Ik vind Gaston Ávila als linkercentrumverdediger ook een flinke verbetering”, gaat Verweij verder. Dat komt ook omdat Jorrel Hato daardoor naar linksachter verschoof, en die heeft het daar beter gedaan dan de spelers die daarvoor op die positie stonden: Borna Sosa, Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal.”

Daarnaast vond Steijn de doelpuntenmakers aan Amsterdamse zijde ‘interessant’. “Het is interessant dat Brian Brobbey de eerste maakt, Steven Bergwijn de tweede en Steven Berghuis de derde. Zij zullen het moeten gaan doen voor Steijn, want hij kiest tot dusver veel voor Nederlanders.”

Valentijn Driessen is op zijn beurt niet te spreken over Josip Sutalo. De Kroatische verdediger werd voor 20 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb, maar laat nog geen onuitwisbare indruk achter. “Hij speelt als een drol, valt zo verschrikkelijk tegen.”

“Je moet die jongen de tijd gunnen”, gaat Driessen verder. “Hetzelfde gebeurde bij Marco Senesi. Hij maakte zijn debuut tegen FC Emmen en toen leek het wel alsof hij op een ijsbaan stond: hij bakte er niks van. Toch heeft Feyenoord hem redelijk weten te verkopen.”