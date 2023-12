Driessen: ‘Hij werd tegen de muur gezet, is al zijn geloofwaardigheid verloren’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de KNVB. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is secretaris-generaal Gijs de Jong al zijn geloofwaardigheid verloren na een interview met Vandaag Inside-verslaggever Noa Vahle.

Vahle vroeg de secretaris-generaal van de KNVB vorige week of de Nederlandse bond het bid van Saudi-Arabië voor het WK 2034 zal steunen. "Het hangt van het bid af, wat daarin staat", aldus De Jong. "Achter de schermen vragen we zeker aandacht voor de mensenrechtenkwestie.”

Vahle wees De Jong vervolgens fijntjes op een interview dat de secretaris-generaal van de KNVB een jaar eerder gaf. "Wij zouden een WK in Saudi-Arabië alleen kunnen steunen als de mensenrechtensituatie daar daadwerkelijk verbeterd is", zei De Jong eerder. "Maar de mensenrechten zijn natuurlijk niet bepaald verbeterd nu", constateerde Vahle. "Wij wachten het bid af", is het enige dat De Jong daartegen inbracht.

Reactie Driessen

In zijn column voor De Telegraaf deelt Driessen een compliment uit aan Vahle. “Zij wist De Jong tegen de muur te zetten en ontnam de KNVB-bobo zijn geloofwaardigheid. Dat lukte de zogenaamde ervaren topjournalisten Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel vorige week woensdag bij Op1 niet. Of beter, het duo had geen zin om hun KNVB-gast Gijs de Jong het vuur aan de schenen te leggen.”

“Het ging over koetjes en kalfjes, de sensationele plaatsing van de Oranje-vrouwen voor de Final Four van de Nations League, de kandidatuur voor het WK-vrouwen van Nederland, België en Duitsland voor 2027 en tussen neus en lippen door even over Saudi-Arabië. De Jong smoesde zich uit een stekelige vraag en kreeg verder vrij spel.”

Driessen vindt het vreemd dat De Jong bij Op1 niet werd gevraagd of het Nederlands elftal het WK boycot als Saudi-Arabië nog steeds ‘executies uitvoert, vluchtelingen doodschiet, arbeidsmigranten uitbuit, mensen van de Lhbtiq+-gemeenschap gevangen neemt of de doodstraf oplegt en vrouwen geen gelijke rechten hebben’.

Dat de opstelling over een mogelijk WK in Saudi-Arabië binnen een jaar tijd totaal is verdwenen, noemt Driessen ‘slap schuilgedrag’. “Waar De Jong en Zeist hun mond vol hebben van mensenrechten, daar voert eigenbelang de boventoon. Wie Saudi-Arabië bruuskeert, strijkt de FIFA en vooral president Gianni Infantino tegen de haren in. Met zo’n opstelling gooit de KNVB de kandidatuur voor het WK-vrouwen in 2027 te grabbel. Dus dansen Gijs de Jong en zijn KNVB vrolijk door op de mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië”, aldus Driessen.

