Driessen: ‘Hij is interessant voor Ajax, maar een heel principieel mannetje’

Mike Verweij en Valentijn Driessen denken dat FC Twente er goed aan zou doen om Wout Weghorst naar de Grolsch Veste te halen. Dat vertellen ze in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Weghorst zelf, die momenteel door Burnley verhuurd wordt aan TSG Hoffenheim, heeft er nooit een geheim van gemaakt graag nog eens voor Twente te spelen.

De 31-jarige Weghorst keert komende zomer in principe terug bij Burnley, waar hij nog een contract tot medio 2025 heeft. Eind vorig jaar gaf hij in gesprek met De Telegraaf aan zijn carrière graag af te willen sluiten bij Twente.

“Dat zou ik wel graag willen. Mocht het lukken, wil ik ook echt van toegevoegde waarde zijn en kampioen worden. Dat zou de cirkel rondmaken”, aldus de spits destijds.

Driessen denkt dat Weghorst komend seizoen al van toegevoegde waarde kan zijn voor Twente. “Van Wolfswinkel is niet de jongste, en Weghorst is ook niet de jongste. Als je ze alle twee hebt, is dat alleen maar meegenomen. Zeker als je de voorronde van de Champions League in moet.”

Verweij sluit zich daarbij aan. “Nee, als zo’n speler zichzelf aanbiedt, moet je die kans altijd aanpakken. Wout Weghorst gaat altijd met 120 kilometer per uur, en ik denk dat hij in de Eredivisie wel een sensatie wordt.”

Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens aan z’n collega’s of ze denken dat Weghorst ook voor clubs als Ajax en Feyenoord interessant kan zijn. “Dat denk ik zeker”, aldus Driessen.

Verweij merkt op dat Weghorst echter graag naar Twente wil, en wordt aangevuld door Driessen: “Het is wel een principieel mannetje natuurlijk. Dat hebben we in de coronatijd ook meegemaakt. Dus wat dat betreft... Als hij zegt dat hij naar Twente wil, dan wil hij naar Twente. En niet naar Ajax.”

