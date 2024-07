Valentijn Driessen gruwelt van Oranjeparade: ‘Dat gun ik werkelijk niemand. Zó verschrikkelijk’

Valentijn Driessen denkt met weinig plezier terug aan de diverse Oranje-marsen die plaatsvonden voorafgaand aan de duels van het Nederlands elftal op EURO 2024. De chef voetbal van De Telegraaf hoopt niet dat hij bij toekomstige toernooien weer in dezelfde situatie belandt.

Rob Kemps van de Snollebollekes was prominent aanwezig rondom de wedstrijden van Oranje op het EK in Duitsland. De zanger annex entertainer grapt donderdagavond in Vandaag Inside Oranje dat hij Driessen met een oranje snor tussen de Nederlandse fans heeft zien lopen.

"Ik kwam in die Oranjeparade terecht. Nou, dat gun ik werkelijk helemaal niemand. Dat is zó verschrikkelijk", steekt Driessen bij terugkomst in Nederland zijn mening niet onder stoelen of banken.

"Ze willen met je op de foto. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar eerst staan ze te zeiken tegen een boom, dan staan ze hem af te schudden. Dan hebben ze van die zeikhanden en zitten ze met hun handen in je nek", verhaalt Driessen over de manier waarop sommige Oranjefans met hem omgingen.

"Nou, het is echt verschrikkelijk. Ik heb gewoon doekjes bij me", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Die opmerking zorgt ervoor dat presentator Wilfred Genee keihard moet lachen.

"Dan moet je er ook niet naartoe gaan", verzucht Kemps. "Ik raakte erin verzeild omdat we de weg kwijt waren in Dortmund", zegt Driessen ter verdediging. "En eerder in Berlijn kwamen we er ook in terecht. Maar het is echt verschrikkelijk, eerlijk waar."

"Ze doen geen vlieg kwaad", probeert Kemps het nog een keer. "Jij hebt een heel leuk EK gehad. Je bent internationaal doorgebroken met die onzin. En dat gun ik je van harte", countert Derksen tot slot met gevoel voor cynisme.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!