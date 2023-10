Driessen barst in lachen uit om Ã©Ã©n opvallende zin uit persbericht van Ajax

Driessen barst in lachen uit om één opvallende zin uit persbericht van Ajax

Maandag, 2 oktober 2023 om 18:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Valentijn Driessen en Mike Verweij geloven er niets van dat Jan van Halst het zelf 'onzuiver' zou vinden om terug te keren in de Raad van Commissarissen bij Ajax, zoals te lezen was in het persbericht dat de Amsterdammers zondag naar buiten brachten.

Van Halst begon in mei als voetbalcommissaris bij Ajax en schoof in september door naar de functie van interim-algemeen directeur. Volgens De Telegraaf was Van Halst daarna dolgraag teruggekeerd in de RvC, maar Ajax steekt daar een stokje voor.

In de podcast Kick-off komt de bestuurlijke onrust bij Ajax ter sprake. Mike Verweij zegt: "Als je zondag het persbericht zag waarin Michael van Praag en Leo van Wijk worden voorgedragen voor de RvC... Daar staat opeens een zinnetje in dat Van Halst het onzuiver vindt om terug te keren in de RvC. Dat vond hij gisteren nog wél..."

Driessen moet hard lachen om dat zinnetje in het persbericht. De journalist gelooft er niets van dat Van Halst op eigen initiatief wegblijft uit de RvC. Ook Verweij is daarvan overtuigd: "Die heeft natuurlijk gewoon het mes op de keel gekregen: 'Jan, zeg jij het, of zeggen wij het, dat je nooit meer terug mag keren?' Die heeft de vlucht vooruit genomen", verzekert Verweij.

Nu duidelijk is dat Van Halst per medio maart vertrekt bij Ajax, zit de bestuurder volgens Verweij in een lastig parket. "Daardoor ontstaat de situatie: wie neemt Van Halst nog serieus binnen die club? Als Maurice Steijn de komende vier wedstrijden niet wint, dan moet Van Halst een beslissing gaan nemen over Steijn. Dat zou echt krankzinnig zijn."

Verweij denkt dat Van Halst niet meer serieus genomen wordt binnen Ajax. "Voor zo'n beslissing heb je autoriteit nodig, maar dat heeft Van Halst totaal niet meer. Hij was verantwoordelijk voor het toezicht op de twaalf aankopen (van de inmiddels ontslagen Sven Mislintat, red.). Sterker nog, hij heeft alle aankopen geaccordeerd. We zien inmiddels dat het niet de beste aankopen zijn..."

"En dan gaat Van Halst nu ook nog weg bij Ajax. Ik denk dat hij bij elke beslissing die hij neemt heel hard wordt uitgelachen", besluit Verweij.