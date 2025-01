Ajax en technisch directeur Alex Kroes staan voor een heel druk slot van de winterse transferperiode. De Amsterdammers hopen van een aantal krachten afstand te doen, maar dat gaat niet zo eenvoudig.

Met de concrete belangstelling van West Ham United voor Brobbey kan Ajax een behoorlijke financiële klapper maken. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf verlangen de Amsterdammers een bedrag van dertig miljoen euro, plus vijf miljoen in makkelijk haalbare bonussen.

Maar dat is niet de enige speler waar de recordkampioen afscheid van hoopt te nemen. Ook een vertrek van Ahmetcan Kaplan, Owen Wijndal en Chuba Akpom is bespreekbaar, terwijl er voor Kristian Hlynsson en Benjamin Tahirovic ook serieuze interesse is.

De leegloop verloopt echter stroef, schrijft Johan Inan in een stuk namens het Algemeen Dagblad. "Hoe het met de exodus staat? Het vaste antwoord: slecht. Ajax heeft zeker vijf spelers te veel en geen van de groep miskopen begeeft zich al echt richting de uitgang."

Inan noemt de namen van Kaplan, Wijndal en Akpom. "Ahmetcan Kaplan wil niet naar Fenerbahçe. Chuba Akpom heeft geen trek in Sunderland en Owen Wijndal wil niet naar Leganés. Hun financiële luxe bij Ajax geven ze niet zomaar op."

Kroes hoopt de selectie van Farioli van kwaliteit te voorzien. De Italiaanse manager zag Devyne Rensch vertrekken en zal spoedig Youri Regeer verwelkomen, maar nog altijd hoopt de Italiaan op de komst van een linksbuiten én een rechtsback.

"Als aanvaller is Spanjaard Raúl Moro immers nog in beeld", wijst Inan naar de geblesseerde linksvoor van Real Valladolid. "En omdat Farioli van plan is Regeer vooral nog als middenvelder te gebruiken, heeft hij daar inmiddels tien (!) opties."

"Kroes wil naast Tahirovic ook Hlynsson (in beeld bij Twente en NEC) en Mannsverk (of Van den Boomen) van de hand doen, ook om zo alsnog ruimte te maken voor de huur van een rechtsback. En dat moet allemaal in tien dagen gebeuren", besluit de journalist.