Donny van de Beek onthult: was Ajax deze zomer wel of geen optie voor hem?

Een terugkeer van Donny van de Beek naar Ajax heeft afgelopen transferperiode niet gespeeld, zo vertelde de 27-jarige middenvelder van Girona na afloop van het verloren duel met Feyenoord (2-3) bij ESPN.

Girona nam Van de Beek afgelopen zomer voor slechts 500.000 euro over van Manchester United, dat in september 2020 nog bijna 40 miljoen euro overmaakte aan Ajax. In Estadi Montilivi tekende Van de Beek tot medio 2028.

Van verslaggever Sinclair Bischop krijgt Van de Beek de vraag of hij afgelopen zomer bezig is geweest met een terugkeer naar Amsterdam. “Nee, want het contact met Girona was al heel vroeg. Gelijk na het seizoen. Dat heeft dus niet echt gespeeld. We waren vrij snel met Girona rond.”

Van de Beek speelde tussen 2008 en 2020 bij Ajax. Hij volgt de club nog altijd, zo blijkt uit het interview. “Ik denk dat Ajax nu weer op de goede weg is. Ik heb ze een paar keer zien spelen en je ziet in ieder geval een goed idee.”

Zijn eerste indruk van trainer Francesco Farioli is goed. “Ik ken hem niet, maar ik denk dat het een trainer is die zijn idee van spelen heeft. Dat is de basis en vanuit daar kunnen ze stappen gaan zetten. Dat is goed om te zien”, aldus Van de Beek.

Van de Beek was tegen Feyenoord voor het eerst sinds mei 2022 trefzeker. “Dat was tegen Arsenal, te lang geleden. Het was fijn. Ik dacht ook dat we het nog door zouden trekken. De 2-3 viel uit het niets, dat was een mentale tik voor ons. We kregen nog kansen op de 3-3 en hadden ons veel meer moeten belonen in de tweede helft.”

Van de Beek speelde tot dusver zes officiële wedstrijden namens Girona. In totaal stond hij tijdens die duels 257 speelminuten op het veld. Naast zijn doelpunt tegen Feyenoord leverde de negentienvoudig international van Oranje een assist af in het thuisduel met Osasuna (4-0 winst).