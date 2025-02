Domper voor FC Utrecht dat belangrijke kracht geblesseerd ziet afhaken

FC Utrecht kan voorlopig niet beschikken over Yoann Cathline. De Franse buitenspeler is uit de roulatie met een knieblessure.

Ron Jans vertelde voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City op ESPN dat Cathline maandag wordt geopereerd aan zijn knieblessure. De Fransman is naar verwachting vijf tot zes weken uitgeschakeld.

Cathline is een belangrijke speler voor de Utrechters en was tot dusver goed voor vier goals en drie assists in achttien Eredivisie-duels.

De problemen in de voorhoede van Utrecht stapelen zich op. Eerder raakte buitenspeler Miguel Rodríguez al geblesseerd, en ook Noah Ohio kampte de afgelopen weken met fysieke problemen. Tegen Almere City keert het PSV-target terug in de wedstrijdselectie.

Jans moest daardoor flink puzzelen tegen Almere City. De ervaren trainer kiest voor middenvelder Paxten Aaronson als hangende linksbuiten, terwijl spits Anthony Descotte de kans krijgt als rechtsbuiten.

Zaterdag kwam naar buiten dat Utrecht sinds de spectaculaire terugkeer van Sébastien Haller meer dan tweeduizend shirts met zijn naam verkocht. De Ivoriaan is immens populair onder de fanatieke aanhang van de nummer drie van de Eredivisie.

Sinds zijn terugkeer in Nederland speelde Haller 370 minuten namens Utrecht, verdeeld over zes wedstrijden. Daarin was de Ivoriaans international goed voor twee doelpunten. Door Haller lopen veel mensen in Utrecht rond met rugnummer 91.