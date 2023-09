Doemscenario PSV dreigt: ‘Contractverlenging wordt steeds onaannemelijker’

Maandag, 25 september 2023 om 09:54 • Bart DHanis • Laatste update: 10:40

Isaac Babadi gaat zijn aflopende contract bij PSV voorlopig niet verlengen, zo schrijft Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad. Een hard gelag voor de huidige koploper van de Eredivisie, daar de club het dossier van Babadi al afgrond had willen hebben.

Zaterdagavond walste de ploeg van trainer Peter Bosz met 0-4 over Almere City heen. Het duel werd slechts drie dagen na de midweekse clash met Arsenal (4-0 verlies) afgewerkt, en daarom kreeg onder meer Ismael Saibari rust van de 59-jarige oefenmeester. Saibari werd niet vervangen door Malik Tillman, want hij had zich verslapen. Het leek daarom dat Babadi zich weer eens mocht opmaken voor een basisplaats, maar Bosz koos voor Guus Til.

Het management van het pas achttienjarige toptalent heeft daarom ook geen haast met de contractonderhandelingen. Volgens Elfrink hoeft PSV vanwege het gebrek aan speeltijd niet snel een krabbel van Babadi te verwachten. Het geringe aantal speelminuten heeft volgens de journalist geen invloed op de trainingsarbeid van Babadi: “Hij traint goed volgens betrokkenen.”

Het contract van de in Nijmegen geboren middenvelder loopt medio 2024 af. Babadi begon dit seizoen aan de aftrap in het duel om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord (0-1 winst) en speelde ook een belangrijke rol in de Champions League-play-offs tegen Sturm Graz (7-2 winst over twee duels). Babadi verloor in de loop van het nog prille seizoen zijn basisplaats aan Saibari en zag daarna ook hoe de Eindhovenaren Tillman op huurbasis van Bayern München overnamen.