Dit zijn de drie grote landen die Nederland nu kan treffen op EK 2024

Het Nederlands elftal gaat als nummer drie van Groep D verder op het EK 2024. Door de opzet van het toernooi is het voorlopig afwachten tegen wie Oranje in de achtste finales uitkomt. Nederland speelt in elk geval tegen een groepswinnaar, waarvan Spanje al zeker is als optie. De andere groepen moeten nog afgemaakt worden, maar ook Engeland en België zijn mogelijke opponenten voor Nederland.

Sinds 2016 doen er 24 landen mee aan het Europees kampioenschap. Door die nog relatief nieuwe opzet gaan vier van de zes nummers drie uit de poules verder op het EK naar de knock-outfase. Nederland weet al zeker dat het bij de beste nummers drie gaat horen, omdat de nummers drie uit Groep A en B minder punten hebben.

Waar Nederland nu in het schema terechtkomt is afhankelijk van welke nummers drie zich gaan plaatsen. Daarvoor hanteert de UEFA een enigszins complexe tabel.

De tabel om te bepalen tegen wie Nederland komt te spelen op EURO 2024.

Duidelijk is dat Nederland drie potentiële groepswinnaars kan treffen: die uit Groep B, Groep C en Groep E. Poule B is gewonnen door Spanje, in Groep C gaat Engeland aan de leiding en in groep E leidt Roemenië.

In laatstgenoemde poule hebben België, Slowakije en Oekraïne evenveel punten als Roemenië, dus die groep kan nog alle kanten op.

