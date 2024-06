Dit zijn de clubs die Ajax kan loten in de tweede voorronde van de Europa League

Ajax hoort woensdagmiddag om 13:00 uur wie het treft in de Europa League. De Amsterdammers eindigden afgelopen seizoen als vijfde in de Eredivisie en stromen daardoor in de tweede voorronde in. Dit zijn de dertien mogelijke tegenstanders.

Voor Ajax begint het Europese avontuur op donderdagavond 25 juli, wanneer de heenwedstrijden worden gespeeld in de tweede voorronde van de Europa League. De returns zijn een week later, op donderdag 1 augustus.

Door eerdere prestaties in Europa en de bij elkaar gespeelde UEFA-coëfficiënten beschikt Ajax over een geplaatste status, wat betekent dat de Amsterdammers een groot aantal clubs ontlopen.

Sporting Braga, Trabzonspor, Molde FK, Sheriff Tiraspol, Rapid Wien, NK Rijeka, Cercle Brugge en NK Maribor zijn tegenstanders die Ajax niet kan treffen.

Tot en met de play-offs blijft Ajax de club met het hoogste coëfficiënt in de Europa League, wat betekent dat de club in elke kwalificatieronde gegarandeerd een geplaatste status heeft.

Clubs die zich net als Ajax rechtstreeks hebben geplaatst voor de tweede voorronde zijn Kilmarnock FC, Panathinaikos, Silkeborg IF, Maccabi Petah Tikva en FK Vojvodina.

Daarnaast heeft Ajax de mogelijkheid om een club te treffen die in de eerste ronde instroomt. Deze duels worden op 11 en 18 juli gespeeld en gaan nu alvast mee in de loting.

Potentiële tegenstanders Ajax:

- Kilmarnock FC (Schotland)- Panathinaikos (Griekenland)- Silkeborg IF (Denemarken)- Maccabi Petah Tikva (Israël)- FK Vojvodina (Servië)- FC Tobol (Kazachstan)- MFK Ruzomberok (Slowakije)- Wisla Kraków (Polen)- KF Llapi (Kosovo)- Pafos FC (Cyprus)- IF Elfsborg (Zweden)- Paksi FC (Hongarije)- Corvinul Hunedoara (Roemenië)