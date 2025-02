De analytici van Dit was het Weekend begrijpen weinig van de wijze waarop de lijnen in het AFAS Stadion zijn gezet toen een goal van Jordy Clasie werd afgekeurd in het duel met PEC Zwolle. Vooral Kees Kwakman snapt niet waarom het doelpunt van Parrott werd afgekeurd door de dienstdoende videoscheidsrechter.

Vanuit een uitstekend opgebouwde aanval - vanaf de eigen zestien - was het uiteindelijk Clasie die vanaf een meter of 25 strak uithaalde en vol binnenschoot. De VAR zette echter een streep door het doelpunt van Clasie: hij constateerde in aanloop naar de goal dat Troy Parrott buitenspel stond.

“Ik snap helemaal niets van die lijn. Die lijn staat toch niet goed?”, zo vraagt presentator Jan Joost van Gangelen zich hardop af bij ESPN. “Ik snap dat je arm niet meetelt, maar de bovenkant van je schouder wel.”

Ook Kwakman vindt het erg vreemd dat de goal niet telde. “Misschien hebben we het niet goed bekeken. Maar die rode lijn staat door die verdediger van PEC Zwolle heen. Dit lijkt me geen buitenspel, want die lijn moet gewoon verder naar rechts.”

Perez wil een nieuwe VAR-discussie liever vermijden. “We moeten er maar vanuit gaan dat ze die lijnen wel goed kunnen neerzetten, toch? Maar die lijn staat er dus, en het is eigenlijk geen buitenspel? Tja, kan gebeuren.”

“Eerlijk gezegd heb ik geen zin om die mensen iedere keer te bespreken, want dan zijn we de helft van de tijd daaraan kwijt”, besluit Perez.

Uiteindelijk wist AZ wel met de zege aan de haal te gaan. De Alkmaarders met 2-0, dankzij treffers van David Møller Wolfe en Troy Parrott.